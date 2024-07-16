Испытание пеклом. Кто виноват в том, что юг страны остался без света

«Ситуация в энергоснабжении в регионе экстремальная, — признал замминистра промышленности и энергетики Дона Владимира Клименко. — Из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков АЭС, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы выбыло около 1 тыс. МВт». Проблема возникла не вдруг. Дефицит в энергосистеме юга обсуждают уже лет пять. Появляются новые предприятия. Как грибы растут ЖК, ТЦ и частные дома. Модернизировать электросети под такую застройку не спешат. По прогнозам, к 2029 году дефицит мощности превысит 1,4 ГВт.