Испытание пеклом. Кто виноват в том, что юг страны остался без света

В Ростовской области жители подолгу сидят без света, а на предприятиях энергетики участились аварии. Во всём винят жару. Какие города и районы пострадали больше остальных? Как долго продлятся веерные отключения? Почему не соблюдают их график? И что на самом деле привело к энергетическому кризису? Выяснял rostov.aif.ru.
«Веер» для проводов.
В июле на юг страны жара пришла «внезапно». Почти так же, как морозы в феврале. Избалованный благами цивилизации народ кинулся активно охлаждаться под кондиционерами. И не только дома. В офисах, магазинах, кафе, кинотеатрах работают охладители воздуха. Рост потребления света вырос на 9% и обвалил энергосистему. Если проще: не выдержали повода. Потребительский пыл пришлось охлаждать «веером» — искусственно ограничивать.
«В Таганроге из-за перегруза произошла авария в электросетях высокого напряжения. Чтобы не допустить этого в Ростове, по команде Ростовского регионального диспетчерского управления энергосистем РО и Республики Калмыкия, филиала ОАО “СО ЕЭС” введён график временного отключения электроэнергии. Режим обязаны исполнять все сетевые организации».
Экономят в первую очередь на гражданах. Считается, что это для них лишь временное неудобство. Не беда, что щи прокисли, а дети мультики не посмотрели. Крупные предприятия, больницы, соцучреждения отключать нельзя — это может привести к более серьёзным трагедиям и техногенным авариям. Так что придётся потерпеть.
К чёрту график?
Долго испытывать терпение людей закон не позволяет. По данным Минэнерго, в Ростовской области без электричества остались почти 325 тыс. потребителей. И это рекорд страны! Сложнее всего в Ростове, Батайске, Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском и Мясниковском районах. Отключение электричества объявляли на 1,5−4 часа, но по факту люди были без света и по 12. Тысячи сообщений посыпались в ответ на официальные заявления чиновников.
«Текучёва, света нет 5-й час. Я не могу погреть еду ребёнку, потёк холодильник. Холодной воды тоже нет — не работают подающие насосы. Стоит лифт».
«Село Крым, нет света 7-й час».
«Железнодорожный район, ул. Толмачёва, уже 8 часов нет света! Вы, чинуши, там в своём уме?».
«Посёлок Янтарный. Аксайский район. Света нет 12 часов! В домах +31, и это ночью!».
Но особенно возмущало людей отсутствие информации.
«Объявлений от УК нет. Дозвониться никуда нельзя. Даже в службу 112», — массово жаловалась люди.
«Где график отключений? Его нет!».
«Хочу увидеть этот график! Чтобы потом не сидеть часами в лифте и не покинуть его уже трупом».
Свет пропадал не только в домах и квартирах. В Ростове на время встала работа главного автовокзала: не работали кассы, оповещение, кафе. Электричество отключили без предупреждения. Без электроэнергии оставался и «Ростсельмаш». Цех подключили к резервной линии, а сотрудники на участках работали в темноте.
«Графики вводятся в ограниченный промежуток времени и заранее информировать потребителей об отключении невозможно», — оправдывались чиновники.
Ситуация накалялась, и генеральный прокурор России Игорь Краснов потребовал решить вопрос со светом немедленно. И с оповещением людей тоже.
Жареный петух клюнул.
Конечно, не только кондиционеры сожрали всё электричество. Есть проблемы похуже. Это аварии. В том числе из-за атак беспилотников. Редко, но они, всё же, попадают в трансформаторы подстанций. Как это случилось на электроподстанции в Родионово-Несветайском районе.
«Ситуация в энергоснабжении в регионе экстремальная, — признал замминистра промышленности и энергетики Дона Владимира Клименко. — Из-за аварийного отключения блока на Новочеркасской ГРЭС, планового ремонта одного из блоков АЭС, аварийных ремонтов блоков Ростовской ТЭЦ-2 и Волгодонской ТЭЦ-2 из энергосистемы выбыло около 1 тыс. МВт». Проблема возникла не вдруг. Дефицит в энергосистеме юга обсуждают уже лет пять. Появляются новые предприятия. Как грибы растут ЖК, ТЦ и частные дома. Модернизировать электросети под такую застройку не спешат. По прогнозам, к 2029 году дефицит мощности превысит 1,4 ГВт.
«У нас каждый сезон нужно что-то потерпеть. То слишком холодно, то слишком жарко. То ледяной дождь, то сильный ветер. Мы точно столица юга? Или село Кукуево на три двора с одним колодцем?» — спрашивает жительница Ростова Юлия К.
Решение проблемы лежит на поверхности.
«Нам нужно не терпение, а обновление энергетической инфраструктуры. Все провода на скрутках», — пишут южане.
Но на этот раз жареный петух, кажется, всё же, клюнул. Минпромэнерго региона совместно с системным оператором срочно подготовили предложения по строительству магистральных объектов электросетей. Для начала добавив к подстанции «Ростовская» трансформаторные группы на 500 кВт. Пока это только слова. Дойдёт ли до дела, покажет время. Ситуация остаётся сложной — веерные отключения пока продолжаются. Жара тоже.
ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК, ЭКОНОМИСТ ВАЛЕРИЙ СУСОВ:
— В своё время реорганизация ЕЭС России предполагала привлечь частных инвесторов, которые вложатся в масштабную модернизацию всей энергосистемы страны. При участии государства. Активы раздали, но модернизировать никто ничего не стал. Запас прочности ГЭС, ГРЭС и ТЭЦ, построенных в СССР, оказался надёжным. Зачем вкладывать деньги в то, что и так приносит сверхприбыли? Сегодня оборудование себя отработало и морально устарело. Для его замены нужны триллионы рублей. Инвесторы вложенные деньги захотят вернуть. Рыночный механизм это сделать — повысить тарифы. Но тогда встанет уже вся экономика. Я вижу два выхода. Первый: национализация ключевых объектов энергосистемы. Второй: установить тотальный контроль государства за деятельностью энергохолдингов. Но это сделать сложнее — большинство бенефициаров от энергетики находятся за рубежом.