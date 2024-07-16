Дорожники организовали объезд провалившегося моста в Хабаровском крае

«Хабаровскуправтодор» завершил устройство объездной дороги через реку Тудур в Комсомольском районе региона и обеспечил проезд транспорта минуя аварийный мост на 32 километре трассы «Селихино — Снежный — Уктур». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в настоящий момент направление открыто для легковых автомобилей и пассажирских автобусов. Что касается грузовиков — сохраняются ограничения для машин тяжелее 13 тонн.
Напомним, что 11 июля жители посёлков Снежный, Гурское, Уктур и Кенай в Комсомольском районе оказались фактически отрезаны от внешнего мира из-за инцидента, который произошёл на мосту через реку Тудур. Сооружение проломилось под весом гружёного щебнем самосвала, который вёз сыпучий материал для строительства второго пути БАМа. Машина оказалась слишком тяжёлой.
— Ещё 21 июня этого года на этом мостовом сооружении для проведения ремонта были введены ограничения для движения большегрузного транспорта массой более 13 тонн. Были установлены соответствующие знаки «Ограничение массы 13 тонн». Однако водитель крупнотоннажного транспорта проигнорировал предупреждение. В итоге произошло разрушение конструкции, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе «Хабаровскуправтодора». Отметим также, что из-за инцидента в Комсомольском районе Хабаровского края был введён режим чрезвычайной ситуации, который в настоящее время снят. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе моста и сроках его ремонта. В ситуации также разбирается районная прокуратура — по факту частичного обрушения моста проводится проверка.