Дорожники организовали объезд провалившегося моста в Хабаровском крае

— Ещё 21 июня этого года на этом мостовом сооружении для проведения ремонта были введены ограничения для движения большегрузного транспорта массой более 13 тонн. Были установлены соответствующие знаки «Ограничение массы 13 тонн». Однако водитель крупнотоннажного транспорта проигнорировал предупреждение. В итоге произошло разрушение конструкции, — рассказали нашему корреспонденту в пресс-службе «Хабаровскуправтодора». Отметим также, что из-за инцидента в Комсомольском районе Хабаровского края был введён режим чрезвычайной ситуации, который в настоящее время снят. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей судьбе моста и сроках его ремонта. В ситуации также разбирается районная прокуратура — по факту частичного обрушения моста проводится проверка.