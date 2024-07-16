В Челябинске стартовал масштабный ремонт проспекта Ленина

8 мая Колозяну смягчили меру пресечения за сотрудничество со следствием и отпустили под домашний арест. Однако это не устроило прокуратуру, и решение было оспорено. Областной суд отменил постановление Тракторозаводского суда, и вернул бизнесмена в СИЗО.