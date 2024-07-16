В Челябинске стартовал масштабный ремонт проспекта Ленина

— Предусмотрено восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки, — рассказали в мэрии. — В связи с высоким трафиком работы будут производить преимущественно в ночное время. Просим жителей отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Подрядчиком выступила компания «Уралдорстрой», руководителя которой Нвера Колозяна 5 июня вернули из-под домашнего ареста в СИЗО. Такое решение принял областной суд. Предприниматель, по данным следствия, давал крупные взятки за покровительство и приёмку некачественных или невыполненных работ.
Гендиректор ООО «Уралдорстрой» Нвер Колозян был задержан в середине декабря 2023 года. Махинации, по мнению силовиков, он проделал со 124 контрактами стоимостью более 5,9 миллиарда рублей. Деньги для выполнения дорожных работ выделялись в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
8 мая Колозяну смягчили меру пресечения за сотрудничество со следствием и отпустили под домашний арест. Однако это не устроило прокуратуру, и решение было оспорено. Областной суд отменил постановление Тракторозаводского суда, и вернул бизнесмена в СИЗО.
После задержания сообщалось об обысках в Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области, в «Челябинскавтодоре», а также в «Южно-Уральском центре дорожных испытаний и исследований».