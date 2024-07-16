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На фестиваль «ГикКон» в Екатеринбурге приедут именитые блогеры, комики и актеры

Хедлайнерами фестиваля «ГикКон» стали ведущий Сергей Хоббит и комик Андрей Алтас.

Источник: Комсомольская правда

Фестиваль «ГикКон» в Екатеринбурге посетят именитые гости. Среди них блогеры, актеры и комики. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Фестиваль гик-культуры состоится в уральской столице 31 августа. Площадкой для его проведения стал торговый центр «Радуга Парк». О своих новых проектах приедут рассказать блогер и автор книги «Никто никогда не вернет 2007» Сергей Хоббит. Также фестиваль посетит резидент StandUp и автор шоу «Гик или не гик» Андрей Атлас.

— Присоединиться к встречам смогут бесплатно все желающие, — отметили организаторы.

Помимо этого, «ГикКон» посетит исполнительница роли Юлии Пчелкиной в фильмах «Майор Гром» Любовь Аксенова. Она ответит на вопросы зрителей и проведет автограф-сессию.

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