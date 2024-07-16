На фестиваль «ГикКон» в Екатеринбурге приедут именитые блогеры, комики и актеры

Фестиваль гик-культуры состоится в уральской столице 31 августа. Площадкой для его проведения стал торговый центр «Радуга Парк». О своих новых проектах приедут рассказать блогер и автор книги «Никто никогда не вернет 2007» Сергей Хоббит. Также фестиваль посетит резидент StandUp и автор шоу «Гик или не гик» Андрей Атлас.