Единственный автобус на гребной канал в Ростове уходит с линии после 10.00

«При этом даже когда на линии этот автобус есть, пассажир не может знать, приедет он или нет, и через какое время. По телефону Городского центра управления перевозками эту информацию не скажут, а официальный телефон перевозчика не отвечает», — уточняет портал. В итоге автобус никто не ждёт и он ездит пустой.