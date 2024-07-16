Единственный автобус на гребной канал в Ростове уходит с линии после 10.00

В Ростове-на-Дону единственный автобус маршрута № 75, на котором можно добраться на гребной канал «Дон», прекращает работу после 10.00. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».
По контракту перевозчик должен выводить на линию три машины. В реальности утром выезжает только одна, но остаётся на линии недолго.
«При этом даже когда на линии этот автобус есть, пассажир не может знать, приедет он или нет, и через какое время. По телефону Городского центра управления перевозками эту информацию не скажут, а официальный телефон перевозчика не отвечает», — уточняет портал. В итоге автобус никто не ждёт и он ездит пустой.
Ранее Rostov.aif.ru поднимал вопрос о сложности с доступностью гребного канала «Дон», который в администрации называют самым крупным и посещаемым спортивным кластером. На территории работают детские спортивные секции, однако, чтобы дойти от других маршрутов пешком, нужно либо преодолевать расстояние в 2,5 километра, либо проходить через затапливаемую часть, либо перебегать дорогу.