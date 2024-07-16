Красноярцев приглашают на «АРТ-Берег»

В соцсетях Красгорпарка опубликовали программу на нынешнюю неделю, которые запланирована в рамках «АРТ-Берега». Так, 16 июля в 18 часов выступит объединение «Гитара и мы».
На среду в программе два события: в 18:00 — творческий вечер от Красноярского совета молодых литераторов, а в 19:00 — «Фестиваль Танабата» от Японского центра СФУ.
В четверг, 18 июля, в шесть вечера на большой сцене возле Капитанского клуба выступят K-POP Random dance. В это же время на танцевальном пирсе будут исторические танцы. А в 19:00 на сцене под мостом — открытый микрофон.
В пятницу программа следующая:
18:00 — коллажные встречи (сцена под коммунальным мостом).
18:00 — Музыкально-развлекательная игра от Юрия Шестакова (сцена под коммунальным мостом).
19:00 — сальса/бачата (танцевальный пирс).
20:00 — выступление от Street Motion (сцена под коммунальным мостом).
В субботу, 20 июля, планируется патриотический фестиваль. О нем мы писали здесь.
21 июля в 19:00 состоится мастер-класс от Школы танцев «Эндорфин», он пройдет на сцене под Коммунальным мостом.