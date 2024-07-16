В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник — адреса

В период с 09:00 до 17:00 на 1−1,5 часа отключат в проездах Компасный и Стрелковый, по улицам: Журналиста Хамадана, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Писателя Аверченко Поэта Сельвинского, Петра Градова, Майская, Апрельская, Июньская, Августовская, Мартовская, Истомина, 2-я Бастионная, Варшавская, Героев Севастополя, Полтавская, Суздальская, Синопская, Хрулева, Туннельная, а также в переулках Кременчугском, 1-м и 2-м Хвойном, Знойном, в тупике Хвойном и на Камышовом шоссе. Кроме того, света временно не будет в СНТ «Рыбак-5» и СНТ «Победа».