В Севастополе и Любимовке не будет света во вторник — адреса

«Для выполнения неотложных работ временно будет временно ограничена подача электроэнергии», — сказано в сообщении.
C 08:30 до 17:30 свет отключат в домах по следующим улицам: Котовского, Кочубея, Федько, Сапунская, Федюхина, в также в тупике Неровном и переулке Сквозном.
В период с 09:00 до 17:00 на 1−1,5 часа отключат в проездах Компасный и Стрелковый, по улицам: Журналиста Хамадана, Композитора Боголепова, Геннадия Черкашина, Григория Поженяна, Эдуарда Асадова, Писателя Аверченко Поэта Сельвинского, Петра Градова, Майская, Апрельская, Июньская, Августовская, Мартовская, Истомина, 2-я Бастионная, Варшавская, Героев Севастополя, Полтавская, Суздальская, Синопская, Хрулева, Туннельная, а также в переулках Кременчугском, 1-м и 2-м Хвойном, Знойном, в тупике Хвойном и на Камышовом шоссе. Кроме того, света временно не будет в СНТ «Рыбак-5» и СНТ «Победа».
В поселке Любимовка временно ограничат подучу электроэнергии по улицам: Федоровская, Летчика Денисова, 1-я и 2-я линия, Ленина и в проезде Федоровский.
Кроме того, из-за оперативных переключений в сети 10000 В до 18:00 не будет света в домах жителей трех сел региона, уточнили в «Севастопольэнерго».
Так, в селе Подгорное не будет света в ряде домов на улицах: Полярная, Прохладная, Подводников, Весенняя, Садовая, Уютная, Привольная; КСП «Красный Октябрь», кад.78, Письменный С. Е. Зусманович Д. М.
В селе Орлиное электричество временно отключат по улицам: Вишневая, Рассветная, Рябиновая, Степная, Ивана Пахомова, Рассветная, Интернациональная, Широкая, Вишневая, Строительная, Родниковская, Кедровая (д/сад № 43 новый корпус), КСП «Красный Октябрь».
В селе Павловка — уч.64 (ООО «Байдарбетон»).