Владимир Ефимов: 30 новостроек по реновации передали под заселение с начала года

— Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы — 12 жилых комплексов. Еще по пять — на западе и юго-востоке столицы. За первые полгода к переселению приступили жители семи округов Москвы, — сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.