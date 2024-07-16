Владимир Ефимов: 30 новостроек по реновации передали под заселение с начала года

Все квартиры в новостройках передают с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации, — жителям остается только распаковать перевезенные вещи. На первых этажах домов располагаются вестибюли, комнаты для хранения колясок и велосипедов, открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых.
— За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов, — рассказал Владимир Ефимов.
Теперь общее количество новостроек, переданных под заселение с момента старта программы реновации в Москве, составляет 307. Они расположены во всех административных округах столицы.
— Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы — 12 жилых комплексов. Еще по пять — на западе и юго-востоке столицы. За первые полгода к переселению приступили жители семи округов Москвы, — сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.
Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.
Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.