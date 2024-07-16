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Владимир Ефимов: 30 новостроек по реновации передали под заселение с начала года

С начала текущего года для реализации целей программы реновации город передал под заселение 30 жилых комплексов. Это позволит предоставить современные квартиры более чем 15 тысячам горожан, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Источник: РИА "Новости"

Все квартиры в новостройках передают с готовой улучшенной отделкой, выполненной в соответствии с утвержденными стандартами программы реновации, — жителям остается только распаковать перевезенные вещи. На первых этажах домов располагаются вестибюли, комнаты для хранения колясок и велосипедов, открываются магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, секции для детей и взрослых.

— За первые полгода под заселение жителей по программе реновации город передал 30 новостроек в 21 районе столицы. Квартиры в новых жилых комплексах получат около 15 тысяч москвичей из 84 расселяемых домов, — рассказал Владимир Ефимов.

Теперь общее количество новостроек, переданных под заселение с момента старта программы реновации в Москве, составляет 307. Они расположены во всех административных округах столицы.

— Больше всего новостроек в этом году передали под заселение на востоке Москвы — 12 жилых комплексов. Еще по пять — на западе и юго-востоке столицы. За первые полгода к переселению приступили жители семи округов Москвы, — сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек.

недвижимость