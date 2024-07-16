Северный и Южный речные вокзалы 950 раз приняли и отправили круизные теплоходы с начала навигации

«Все больше пассажиров отправляются в путешествия от Северного и Южного речных вокзалов. С начала навигации в этом году причалы приняли и отправили теплоходы по городам страны уже более 950 раз, на борту побывали свыше 160 тыс. пассажиров. Продолжаем развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.