Северный и Южный речные вокзалы 950 раз приняли и отправили круизные теплоходы с начала навигации

«Все больше пассажиров отправляются в путешествия от Северного и Южного речных вокзалов. С начала навигации в этом году причалы приняли и отправили теплоходы по городам страны уже более 950 раз, на борту побывали свыше 160 тыс. пассажиров. Продолжаем развивать речной транспорт, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
В ведомстве добавили, что в этом сезоне от Северного и Южного речных вокзалов можно отправиться в путешествие до 50 крупных городов и населенных пунктов России.
Как отметил Ликсутов, сегодня около 50 судоходных компаний обслуживают круизные теплоходы, которые идут через Москву. Так, пассажиров до туристических центров страны довозят больше 80 судов.
В Дептрансе напомнили, что на речных вокзалах столицы есть: рестораны, кафе и залы ожидания; благоустроенная территория; набережная с панорамным видом; медиаэкраны с важной информацией; бесплатный Wi-Fi.
Ранее «Известия» сообщали, что за два месяца летней речной навигации Северный и Южный речные вокзалы приняли и отправили теплоходы 700 раз. В путешествиях побывали около 120 тыс. человек.