Собянин: транспортная доступность девяти районов Москвы будет улучшена

Ранее мэр столицы рассказал, что строительство участка автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции московского метро «Коммунарка» до улицы Поляны, а также участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до названной трассы завершат до конца года.