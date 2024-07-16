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Собянин: транспортная доступность девяти районов Москвы будет улучшена

В рамках концессионных соглашений в столице построят три новые дороги, сообщил мэр столицы.

В Москве появятся три новые дороги, которые построят в рамках концессионных соглашений, сообщил в своём Telegram-канале мэр города Сергей Собянин.

Глава города отметил, что эти трассы помогут снизить загруженность существующих дорог и улучшить транспортную доступность девяти районов, где проживают около 1,3 миллиона человек.

Первая магистраль соединит Покровское-Стрешнево и бывшую территорию Тушинского аэродрома с районом Хорошёво-Мнёвники, минуя Волоколамское шоссе. Вторая дорога свяжет север города с деловым центром «Москва-Сити» и Государственным космическим научно-производственным центром имени М. В. Хруничева.

Третья трасса пройдёт от бывшей промзоны «ЗИЛ» на юг и юго-запад, обходя Третье транспортное кольцо, добавил Сергей Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал, что строительство участка автодороги Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе от станции московского метро «Коммунарка» до улицы Поляны, а также участок южного направления Московского скоростного диаметра от МКАД до названной трассы завершат до конца года.

Собянин Сергей