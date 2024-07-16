Завершено строительство паркинга возле станции «Электрозаводская» БКЛ метро

«Общая площадь одноэтажного подземного паркинга составила почти 2,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 64 автомашины, в нем также предусмотрены специальные места для транспорта маломобильных групп населения и зарядки для электрокаров. По результатам итоговой проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, теперь он может готовить документы для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.