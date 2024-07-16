Завершено строительство паркинга возле станции «Электрозаводская» БКЛ метро

«Подземный паркинг на 64 машиноместа достроен вблизи станции “Электрозаводская” Большой кольцевой линии метрополитена. Объект расположен в районе Басманный между Проектируемым проездом № 789 и Семеновской набережной», — говорится в сообщении.
Уточняется, что площадь одноэтажного паркинга составляет почти 2,5 тыс. кв. м.
«Общая площадь одноэтажного подземного паркинга составила почти 2,5 тыс. кв. м. Он рассчитан на 64 автомашины, в нем также предусмотрены специальные места для транспорта маломобильных групп населения и зарядки для электрокаров. По результатам итоговой проверки застройщику выдано заключение о соответствии объекта утвержденной проектной документации, теперь он может готовить документы для получения разрешения на его ввод в эксплуатацию», — приводятся в сообщении слова Слободчикова.
Как отметил руководитель Мосгосстройнадзора, въезд и выезд из паркинга будут осуществляться по открытой однопутной рампе с реверсивным движением. После его открытия пассажиры смогут оставить личные автомобили в охраняемом отапливаемом помещении и воспользоваться станциями «Электрозаводская» БКЛ и Арбатско-Покровской линий метро, станцией МЦД-3, а также наземным городским пассажирским транспортом.
«На всех этапах строительства паркинга наши инспекторы провели 15 выездных проверок. К ним привлекались специалисты подведомственного Центра экспертиз для выполнения комплекса лабораторно-инструментальных исследований используемых материалов и строительных конструкций на их соответствие проектной документации», — добавил Слободчиков.
Станция «Электрозаводская» БКЛ была открыта для пассажиров в конце 2020 года. С 1 марта 2023 года запущено движение поездов по всей Большой кольцевой линии метро, напомнили в пресс-службе.