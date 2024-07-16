Дополнительный день сдачи ЕГЭ принес Хабаровскому краю еще один максимум

Стали известны результаты пересдачи единого государственного экзамена, которая состоялась 4 и 5 июля. Напомним, что инициативой Президента России Владимира Путина о введении дополнительных дней сдачи ЕГЭ в Хабаровском крае воспользовались 803 выпускника, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
— В целом больше половины из 803 ребят улучшили свои результаты. 33 человека достигли высокобалльных результатов. Выпускник школы № 30 г. Хабаровска улучшил свой результат с 91 до 100 баллов по химии. Это 40 стобалльный результат по ЕГЭ в Хабаровском крае. Отмечу, что доля стобалльных результатов по предметам естественно-научного цикла в этом году стала самой высокой за все годы — 40%, — рассказал заместитель министра образования и науки края — начальник управления государственной регламентации образовательной деятельности Андрей Процко.
Предыдущий результат участника пересдачи по выбранному предмету будет аннулирован. 16 и 17 июля школьники могут подать апелляцию по всем сдаваемым предметам, кроме иностранного языка. Апелляцию по английскому языку выпускники могут подать — 17 и 18 июля.
— Также по итогам пересдачи 183 выпускника успешно преодолели минимальный порог. Теперь ребята смогут поступить в высшие и средние профессиональные образовательные учреждения, — добавили в региональном министерстве образования и науки.
Напомним, что в Хабаровском крае в учреждениях высшего профессионального образования продолжается приемная кампания. Абитуриентов готовы принять 13 вузов и филиалов. В этом учебном году за счет средств краевого и федерального бюджетов на программы высшего профессионального образования планируется принять 6069 человек, включая 5100 человек по программам бакалавриата и специалитета.