Дополнительный день сдачи ЕГЭ принес Хабаровскому краю еще один максимум

— В целом больше половины из 803 ребят улучшили свои результаты. 33 человека достигли высокобалльных результатов. Выпускник школы № 30 г. Хабаровска улучшил свой результат с 91 до 100 баллов по химии. Это 40 стобалльный результат по ЕГЭ в Хабаровском крае. Отмечу, что доля стобалльных результатов по предметам естественно-научного цикла в этом году стала самой высокой за все годы — 40%, — рассказал заместитель министра образования и науки края — начальник управления государственной регламентации образовательной деятельности Андрей Процко.