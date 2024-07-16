Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кражу электроэнергии почти на 80 миллиардов сумов выявили в Узбекистане за последние полгода

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Генпрокуратура сообщила о выявленных случаях незаконного майнинга криптовалюты с хищением энергоресурсов, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В текущем году выявлено 104 случая незаконного майнинга населением и предпринимателями. Установлено, что незаконно использовано 21,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии на сумму 78,8 миллиарда сумов. В связи с этим возбудили 63 уголовных дела, 30 человек призвали к уголовной ответственности.

Так, например, в Чиланзарском районе гражданин незаконно подключил квартиру к электросети для майнинга криптовалюты и похитил 460 тысяч киловатт-часов электроэнергии на сумму 681 миллион сумов.

В другом случае руководитель семейного предприятия в Фергане незаконно подключил к электросети кондитерский цех и занимался майнингом криптовалюты, похитив 874 тысячи киловатт-часов электроэнергии на сумму 787 миллионов сумов.

По данным инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса, подозреваемые задержаны.

энергетика