Кражу электроэнергии почти на 80 миллиардов сумов выявили в Узбекистане за последние полгода

В текущем году выявлено 104 случая незаконного майнинга населением и предпринимателями. Установлено, что незаконно использовано 21,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии на сумму 78,8 миллиарда сумов. В связи с этим возбудили 63 уголовных дела, 30 человек призвали к уголовной ответственности.