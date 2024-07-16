Кражу электроэнергии почти на 80 миллиардов сумов выявили в Узбекистане за последние полгода

В текущем году выявлено 104 случая незаконного майнинга населением и предпринимателями. Установлено, что незаконно использовано 21,4 миллиона киловатт-часов электроэнергии на сумму 78,8 миллиарда сумов. В связи с этим возбудили 63 уголовных дела, 30 человек призвали к уголовной ответственности.
Так, например, в Чиланзарском районе гражданин незаконно подключил квартиру к электросети для майнинга криптовалюты и похитил 460 тысяч киловатт-часов электроэнергии на сумму 681 миллион сумов.
В другом случае руководитель семейного предприятия в Фергане незаконно подключил к электросети кондитерский цех и занимался майнингом криптовалюты, похитив 874 тысячи киловатт-часов электроэнергии на сумму 787 миллионов сумов.
По данным инцидентам возбуждены уголовные дела по статье 169 (Кража) Уголовного кодекса, подозреваемые задержаны.