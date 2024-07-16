59% жителей Иркутской области нуждаются в подработке

В Иркутской области был проведен опрос, который показал, что 59% жителей заинтересованы в подработке. 39% из них считают это обязательным, а 20% лишь рассматривают такую возможность. Об этом КП-Иркутск рассказали в пресс-службе hh.ru.
Сообщается, что на данный момент уже 11% опрошенных в регионе имеют подработку, а это на 1% больше, чем в прошлом квартале. Чаще всего с поиском дополнительного дохода сталкиваются в сфере развлечения и медиа, а также маркетологи и педагоги.
— Есть тренд на рост запроса на подработку: число положительных ответов увеличилось на 13% по сравнению с предыдущим кварталом. В целом по России 44% опрошенных подтвердили готовность и интерес к этому. Обычно такую потребность испытывают сотрудники сферы развлечений и медиа, а также ресторанно-гостиничного направления, — сообщают в hh.ru.
Опрос показал, что 25% жителей Приангарья считают, что основная деятельность приносит им достаточно денег. Среди них в основном специалисты сферы ремонта и обслуживания, производства, IT и водители.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске впервые состоится чемпионат России по боксу.