59% жителей Иркутской области нуждаются в подработке

Сообщается, что на данный момент уже 11% опрошенных в регионе имеют подработку, а это на 1% больше, чем в прошлом квартале. Чаще всего с поиском дополнительного дохода сталкиваются в сфере развлечения и медиа, а также маркетологи и педагоги.