В Калининградском зоопарке определились с именем для самочки суриката

В Калининградском зоопарке подвели итоги народного конкурса по выбору имени для самочки суриката. Из множества вариантов, которые предлагали посетители, выбрали один. Малышку назвали Сушка. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба зоопарка.
«Эту кличку впишут в паспорт суриката и занесут в международную информационную систему ZIMS, где содержатся данные о тысячах животных зоопарков и аквариумов по всему миру», — прокомментировали в учреждении.
Ну, а калининградцы, которые это имя предложили, получат призы.