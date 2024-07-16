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В Калининградском зоопарке определились с именем для самочки суриката

Малышку назвали Сушка.

Источник: Калининградский зоопарк

В Калининградском зоопарке подвели итоги народного конкурса по выбору имени для самочки суриката. Из множества вариантов, которые предлагали посетители, выбрали один. Малышку назвали Сушка. Об этом 16 июля сообщает пресс-служба зоопарка.

«Эту кличку впишут в паспорт суриката и занесут в международную информационную систему ZIMS, где содержатся данные о тысячах животных зоопарков и аквариумов по всему миру», — прокомментировали в учреждении.

Ну, а калининградцы, которые это имя предложили, получат призы.

флора и фауна