Почти 200 человек жили в закрытом детском лагере в Анапе

В сентябре 2023 года в Анапе запретили деятельность ООО «Агентство Кредо» по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления в лагере «Счастливое детство». Само учреждение правоохранители закрыли за несколько дней до этого в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических и других норм. Их выявили в ходе проверки, организованной после того, как житель Воронежской области проник на территорию лагеря и совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек.