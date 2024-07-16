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Почти 200 человек жили в закрытом детском лагере в Анапе

В детском лагере «Счастливое детство» в Анапе, который в прошлом году закрыли приставы, нелегально проживали 187 сотрудников одного из предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю,

Детский лагерь был закрыт по требованию судебных приставов. При проверке там выявили грубые нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности. Однако владелец учреждения, чтобы сохранить хотя бы минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. «Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — утверждают приставы.

На владельца лагеря составили административный протокол и назначили ему штраф. Однако он так и не выселил сотрудников предприятия. Поэтому приставы принудительно освободили лагерь от посторонних и опечатали все входные группы.

В сентябре 2023 года в Анапе запретили деятельность ООО «Агентство Кредо» по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления в лагере «Счастливое детство». Само учреждение правоохранители закрыли за несколько дней до этого в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических и других норм. Их выявили в ходе проверки, организованной после того, как житель Воронежской области проник на территорию лагеря и совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек.