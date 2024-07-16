Почти 200 человек жили в закрытом детском лагере в Анапе

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Краснодарскому краю,
Детский лагерь был закрыт по требованию судебных приставов. При проверке там выявили грубые нарушения требований пожарной и антитеррористической безопасности. Однако владелец учреждения, чтобы сохранить хотя бы минимальную выручку, заключил договор с ООО «ГСП-7» и предоставлял помещения для ночевок его сотрудников. «Таким образом, почти 200 человек проживали на пожароопасном объекте, ежедневно подвергаясь риску», — утверждают приставы.
На владельца лагеря составили административный протокол и назначили ему штраф. Однако он так и не выселил сотрудников предприятия. Поэтому приставы принудительно освободили лагерь от посторонних и опечатали все входные группы.
В сентябре 2023 года в Анапе запретили деятельность ООО «Агентство Кредо» по оказанию услуг детского отдыха и оздоровления в лагере «Счастливое детство». Само учреждение правоохранители закрыли за несколько дней до этого в связи с нарушением санитарно-эпидемиологических и других норм. Их выявили в ходе проверки, организованной после того, как житель Воронежской области проник на территорию лагеря и совершил действия сексуального характера в отношении двух девочек.