Конкурс на эскиз памятника участникам СВО стартовал в Волгограде

Первый этап всероссийского открытого конкурса проектов памятника участникам СВО стартовал 16 июля. Принять в нем участие могут как отдельные художники, дизайнеры и архитекторы, так и творческие коллективы. В задачи конкурса кроме концепции памятника входит разработка предложений по благоустройству прилегающей территории.
Заявки принимаются по 23 августа, прием эскизов завершается 27 сентября. Далее жюри распределит три первых места. Второй этап стартует 18 октября. Его итоги подведут до 20 декабря. Установят памятник у подножия Мамаева кургана.