Конкурс на эскиз памятника участникам СВО стартовал в Волгограде

Первый этап всероссийского открытого конкурса проектов памятника участникам СВО стартовал 16 июля. Принять в нем участие могут как отдельные художники, дизайнеры и архитекторы, так и творческие коллективы. В задачи конкурса кроме концепции памятника входит разработка предложений по благоустройству прилегающей территории.