Электронное поступление в вузы: что нужно знать абитуриентам

Вузы должны выгрузить все конкурсные списки на Госуслуги до 27 июля. До этого они передают эти данные по мере обработки заявлений. С 27 июля отследить свой рейтинг и выбрать вуз для передачи оригинала аттестата можно в режиме реального времени. Поменять решение можно до окончания срока приема оригиналов документов. По приоритетному зачислению это срок до 28 июля 12.00 (мск). По основному зачислению — до 3 августа 12.00 по (мск). Это касается бюджетного зачисления. Для платных отделений — на усмотрение вуза.