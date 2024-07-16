Электронное поступление в вузы: что нужно знать абитуриентам

В 2024 году российские абитуриенты могут подать заявление в вуз с помощью госуслуг. Это сделали уже более миллиона человек. Приемная кампания продлится до 25 июля. Россиянам дали ответы на вопросы, которые волнуют будущих студентов.
Заявления, поданные на Госуслугах, передаются в вузы в течение часа. Вуз должен взять их в работу в течение рабочего дня. После этого появится статус «Заявление на рассмотрении».
Регламентного времени для рассмотрения отдельного заявления у вуза нет. Есть только общий срок — до 27 июля. Если все корректно, появится статус «Участвуете в конкурсе».
Вузы должны выгрузить все конкурсные списки на Госуслуги до 27 июля. До этого они передают эти данные по мере обработки заявлений. С 27 июля отследить свой рейтинг и выбрать вуз для передачи оригинала аттестата можно в режиме реального времени. Поменять решение можно до окончания срока приема оригиналов документов. По приоритетному зачислению это срок до 28 июля 12.00 (мск). По основному зачислению — до 3 августа 12.00 по (мск). Это касается бюджетного зачисления. Для платных отделений — на усмотрение вуза.
Сведения о документах для заполнения заявления можно загрузить в цифровом профиле личного кабинета Госуслуг. Тогда их не придется вводить вручную и подтверждать оригиналами в вузе.
Если вы не запросите сведения о льготах в личном кабинете, в заявлении нужно будет указать реквизиты подтверждающих документов. Вуз может попросить прикрепить к заявлению скан документа или привезти его лично.
К сервису «Поступление в вуз онлайн» подключены 1 075 вузов и их филиалов. Это все государственные вузы и ряд частных. Они обязаны рассматривать заявления с портала.
Даты экзаменов вузы вносят в специальную информационную систему. Оттуда они подгружаются на портал Госуслуг. При расхождениях точную дату стоит уточнить в вузе.