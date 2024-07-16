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Как оформить пенсию по старости в Челябинской области?

В большинстве случаев граждане получают страховую пенсию по старости, это самый распространенный вид пенсии. Ее средний размер в Челябинской области составляет 22 321 рубль.

Источник: Reuters

Назначение страховой пенсии по старости происходит только по заявлению, которое человек может направить в Отделение СФР по Челябинской области любым удобным способом.

«Сделать это необходимо не раньше, чем за месяц до выхода на заслуженный отдых. Один из самых быстрых и удобных способов подачи заявления — в электронном виде на портале госуслуг. Уже после назначения пенсии граждане могут оформить свидетельство пенсионера, которое будет подтверждать приобретенный статус. С 2021 года этот документ представляет собой пластиковую ламинированную карточку, на которой есть фотография и данные получателя пенсии», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Свидетельство пенсионера является аналогом пенсионного удостоверения, которое дает право на определенные льготы и скидки при посещении кино, театров и музеев, а также магазинов и др. При этом замена уже полученного до 2021 года удостоверения пенсионера не требуется. Оба вида документа — удостоверение и свидетельство — действительны и при необходимости могут использоваться гражданами.

При необходимости оформить свидетельство пенсионера можно в любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области. Документ выдается в день обращения. Для удобства граждан предусмотрена предварительная запись на прием.

Отметим, что в Челябинской области в 2024 году выплачивают пенсии 991 тысяче жителей региона, из них каждый пятый является работающим и по-прежнему продолжает свою трудовую деятельность.