Как оформить пенсию по старости в Челябинской области?

Назначение страховой пенсии по старости происходит только по заявлению, которое человек может направить в Отделение СФР по Челябинской области любым удобным способом.
«Сделать это необходимо не раньше, чем за месяц до выхода на заслуженный отдых. Один из самых быстрых и удобных способов подачи заявления — в электронном виде на портале госуслуг. Уже после назначения пенсии граждане могут оформить свидетельство пенсионера, которое будет подтверждать приобретенный статус. С 2021 года этот документ представляет собой пластиковую ламинированную карточку, на которой есть фотография и данные получателя пенсии», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.
Свидетельство пенсионера является аналогом пенсионного удостоверения, которое дает право на определенные льготы и скидки при посещении кино, театров и музеев, а также магазинов и др. При этом замена уже полученного до 2021 года удостоверения пенсионера не требуется. Оба вида документа — удостоверение и свидетельство — действительны и при необходимости могут использоваться гражданами.
При необходимости оформить свидетельство пенсионера можно в любой клиентской службе Отделения СФР по Челябинской области. Документ выдается в день обращения. Для удобства граждан предусмотрена предварительная запись на прием.
Отметим, что в Челябинской области в 2024 году выплачивают пенсии 991 тысяче жителей региона, из них каждый пятый является работающим и по-прежнему продолжает свою трудовую деятельность.