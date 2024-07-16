Как оформить пенсию по старости в Челябинской области?

«Сделать это необходимо не раньше, чем за месяц до выхода на заслуженный отдых. Один из самых быстрых и удобных способов подачи заявления — в электронном виде на портале госуслуг. Уже после назначения пенсии граждане могут оформить свидетельство пенсионера, которое будет подтверждать приобретенный статус. С 2021 года этот документ представляет собой пластиковую ламинированную карточку, на которой есть фотография и данные получателя пенсии», — рассказал исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.