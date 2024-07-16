Волгоградцев предупредили об опасности лихорадки из-за комаров

С 1999 года ей переболели более 1000 жителей области.
В прошлом году в Волгоградской области зарегистрировали 18 случаев заболевания ЛЗН. С начала 2024 года подобных эпизодов не зафиксировано, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
Врачи напомнили, что лихорадка Западного Нила может привести к менингиту, менингоэнцефалиту и параличу. Главными разносчиками болезни являются комары. Человек заражается недугом при укусе кровососущих.
Вакцины от лихорадки на данный момент не существует. Самый надежный способ профилактики — предотвратить укусы комаров. В управлении Роспотребнадзора призвали жителей использовать репеллентные средства (мази, кремы, спреи) от насекомых, носить закрытую одежду (рубашки с длинными рукавами и брюки), засетчивать оконные и дверные проемы домов.