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Волгоградцев предупредили об опасности лихорадки из-за комаров

В регионе расположен природный очаг лихорадки Западного Нила (ЛЗН).

Источник: AP 2023

С 1999 года ей переболели более 1000 жителей области.

В прошлом году в Волгоградской области зарегистрировали 18 случаев заболевания ЛЗН. С начала 2024 года подобных эпизодов не зафиксировано, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Врачи напомнили, что лихорадка Западного Нила может привести к менингиту, менингоэнцефалиту и параличу. Главными разносчиками болезни являются комары. Человек заражается недугом при укусе кровососущих.

Вакцины от лихорадки на данный момент не существует. Самый надежный способ профилактики — предотвратить укусы комаров. В управлении Роспотребнадзора призвали жителей использовать репеллентные средства (мази, кремы, спреи) от насекомых, носить закрытую одежду (рубашки с длинными рукавами и брюки), засетчивать оконные и дверные проемы домов.

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