Около 700 населенных пунктов в Беларуси еще остаются без света из-за непогоды

За прошедшую ночь в Гомельской области, например, электроснабжение восстановили в 51 населенном пункте. Напряжение подали в Наровлю, Ельск, Калинковичи, а также на Мозырскую ТЭЦ. В самом Мозыре еще продолжают восстанавливать электроснабжение. Работы также продолжаются в 604 населенных пунктах региона.