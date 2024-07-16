Около 700 населенных пунктов в Беларуси еще остаются без света из-за непогоды

Для устранения последствий непогоды задействовали более 200 аварийных бригад, а также свыше 200 единиц техники.
По информации на 8 утра 16 июля работы еще продолжают в 700 населенных пунктах.
За прошедшую ночь в Гомельской области, например, электроснабжение восстановили в 51 населенном пункте. Напряжение подали в Наровлю, Ельск, Калинковичи, а также на Мозырскую ТЭЦ. В самом Мозыре еще продолжают восстанавливать электроснабжение. Работы также продолжаются в 604 населенных пунктах региона.
В Могилевской области электричество восстановили в 368 населенных пунктах. По информации на 8 утра 16 июля работы еще проводятся в 96-ти.