Двух медведей заметили на территории Прибайкальского нацпарка

«Хозяева леса», которые вышли на человеческий маршрут еще молодые, но встречи с ними лучше избегать. Стоит отметить, что количество бурых медведей на территории нацпарка всегда высокое. А о встрече с хищником лучше сообщить диспетчеру по номеру телефона ниже.