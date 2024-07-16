Двух медведей заметили на территории Прибайкальского нацпарка

Двух медведей увидели на землях Прибайкальского нацпарка. Косолапые выходили на тропу на отрезке Большое Голоустное- «Бакланий камень» и возле кордона Харгино. Как сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», хищники появляются три дня подряд — 13, 14 и 15 июля.
— Хищники при появлении человека скрываются. Однако позже вновь и вновь выходят к человеческой тропе. Напоминаем: территория парка — дом для диких животных, встречи с ними не исключены, — пояснили в заповеднике.
«Хозяева леса», которые вышли на человеческий маршрут еще молодые, но встречи с ними лучше избегать. Стоит отметить, что количество бурых медведей на территории нацпарка всегда высокое. А о встрече с хищником лучше сообщить диспетчеру по номеру телефона ниже.