В ГУ МВД по Самарской области появился новый начальник

Олег Клейменов родился в 1972 году в Тольятти.
«В 1981 году переехали с семьей жить в Узбекистан, там закончил школу и поступил в Ташкентское высшее общевойсковое командное Краснознаменное ордена Красной Звезды училище имени В. И. Ленина. В органах внутренних дел с 2003 года. Проходил службу в различных подразделениях органов внутренних дел Самарской области, в том числе на руководящих должностях», — сообщают в ГУ МВД по Самарской области.
Напомним, полковник Клеймёнов возглавлял межмуниципальный отдел МВД «Кинельский», а потом отдел в Новокуйбышевске.
Известно, что полицейский женат и воспитывает четверых детей.