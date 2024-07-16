Таиланд ввел 60-дневный безвизовый режим для россиян

По данным сервиса OneTwoTrip, россияне стали активнее интересоваться отдыхом в Европе в бархатный сезон. В частности, заметно вырос спрос на бронирование отелей в столицах стран ЕС: на парижские гостиницы — в 2,5 раза год к году, на римские — на 15%. Оба направления входят в топ-3 самых популярных у россиян в Европе.