Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Таиланд ввел 60-дневный безвизовый режим для россиян

Правительство Таиланда сделало временно действовавший 60-дневный безвизовой въезд для граждан РФ постоянным. Соответствующий приказ МВД Таиланда был одобрен премьером страны Сеттхой Тхависином вчера, 15 июля.

Источник: AP 2023

Документ вступил в силу после публикации на местном портале Royal Government Gazette. Безвизовый въезд в Таиланд на 60 дней введен на неопределенный срок. Он разрешен для граждан 93 государств, в том числе России и Китая, США и стран Евросоюза (ЕС).

В октябре 2023 года власти Таиланда продлили срок безвизового пребывания российских туристов в стране до 60 дней. В период с 1 ноября 2023 года по 30 апреля 2024-го было разрешено безвизовое нахождение в стране для граждан России сроком на 90 дней.

По данным сервиса OneTwoTrip, россияне стали активнее интересоваться отдыхом в Европе в бархатный сезон. В частности, заметно вырос спрос на бронирование отелей в столицах стран ЕС: на парижские гостиницы — в 2,5 раза год к году, на римские — на 15%. Оба направления входят в топ-3 самых популярных у россиян в Европе.