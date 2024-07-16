«Резко тормозят и пугают прохожих»: Движение электросамокатов хотят ограничить в центре Нижнего Новгорода

Однако хочется спросить, много ли вы видели школьников, мчащихся на личных электросамокатах, стоимость которых далеко не всем по карману? Почему-то в сводки ГИБДД обычно попадают именно прокатные средства передвижения. Едва ли кто-то изучал, какой процент в общем двухколесном трафике города составляют личные электросамокаты, но, думается мне, что эта цифра очень и очень маленькая. К тому же чаще всего их владельцы — состоявшиеся взрослые люди, которые используют его для передвижения, а не ради развлечения, и которым без надобности гонять по улицам, лавируя в толпе прохожих. Так что перекладывать ответственность за общую ситуацию с самокатами в городе на владельцев двухколесных гаджетов по меньшей мере странно.