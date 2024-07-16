«Резко тормозят и пугают прохожих»: Движение электросамокатов хотят ограничить в центре Нижнего Новгорода

Движение электросамокатов хотят ограничить в центре Нижнего Новгорода. Речь идет о пешеходной части улицы Большая Покровская и Верхневолжской набережной. Этот вопрос обсуждался на заседании Общественного совета при региональном парламенте, в котором приняли участие депутаты, общественники, представители городской администрации и руководители кикшеринговых компаний.
Опасный прокат
«Бешеные» самокатчики — острая проблема не только Нижнего Новгорода, но и других крупных городов. Кикшеринг появился в столице Приволжья в 2019 году, и с тех пор плотность размещения самокатов увеличивается год от года. Иной раз самокатами заставлены все тротуары и остановки так, что пешеходам трудно пройти. Особенно много их в туристических местах: самокаты пользуются спросом у гостей города, которые могут объехать все достопримечательности за короткое время и не устать.
Но складывается впечатление, что основной «целевой аудиторией» кикшеринга являются подростки и молодежь, которые гоняют на самокатах, невзирая на плотное пешеходное движение. Создают аварийные ситуации, оттормаживаются со свистом, пугая прохожих.
— На меня возле остановки наехали, когда к автобусу подходила, — рассказала жительница Нижнего Новгорода Татьяна Мнихович. — Боковым зрением увидела и успела немного отскочить. Но по ноге задели хорошо. Сказал «извините» и поехал дальше, а я неделю ходила с опухшей ногой. Пока нет наказаний за это, так и будут страдать пешеходы. И водители трепать свои нервы за их безобразное поведение на дорогах. Только ответственность и наказание приведут в чувство самокатчиков.
Более 100 пострадавших
Резонансный случай произошел недавно в Ленинском районе: там на широком тротуаре около станции метро «Двигатель Революции» молодая самокатчица сбила пешехода и уехала. Пострадавшей женщине пришлось вызывать «скорую». Позднее виновницу аварии отследили по камерам и оштрафовали на целых 800 рублей.
По данным Госавтоинспекции, в Нижегородской области менее чем за полгода в авариях с самокатами пострадали 106 человек. А впереди еще два месяца лета и начало осени — очевидно, что эти цифры будут только расти. Для сравнения, за весь прошлый год в Нижегородской области в ДТП с самокатами пострадали 147 человек, в том числе 37 детей. Тенденция, прямо скажем, неутешительная.
Во всем виноваты владельцы электросамокатов
Тем временем участвовавший в дискуссии представитель кикшеринговой компании «Вуш» Айрат Шайдуков заявил, что самыми недобросовестными водителями являются владельцы частных электросамокатов, скорость которых ограничивается лишь мощностью двигателя.
Однако хочется спросить, много ли вы видели школьников, мчащихся на личных электросамокатах, стоимость которых далеко не всем по карману? Почему-то в сводки ГИБДД обычно попадают именно прокатные средства передвижения. Едва ли кто-то изучал, какой процент в общем двухколесном трафике города составляют личные электросамокаты, но, думается мне, что эта цифра очень и очень маленькая. К тому же чаще всего их владельцы — состоявшиеся взрослые люди, которые используют его для передвижения, а не ради развлечения, и которым без надобности гонять по улицам, лавируя в толпе прохожих. Так что перекладывать ответственность за общую ситуацию с самокатами в городе на владельцев двухколесных гаджетов по меньшей мере странно.
Запретить нельзя оставить
В 2023 году электросамокаты были признаны частью городской транспортной системы Нижнего Новгорода и получили официальный статус. Для пользователей сервисов аренды и владельцев личных самокатов были прописаны специальные правила. В частности, передвигаться им разрешается только по велодорожкам, тротуарам и обочине. При этом максимально допустимая скорость составляет 25 километров в час, а на дворовых территориях — 20 километров в час.
Для всех арендованных самокатов в Нижнем Новгороде действует более 100 зон ограничения скорости. Так, например, на Покровке прокатные самокаты автоматически снижают скорость до 10 километров в час, на Верхневолжской набережной — до 15 километров в час. Но если даже на такой скорости самокат врежется в человека, то последствия для пешехода могут быть очень печальными. Поэтому всё чаще звучат мнения, чтобы на центральных туристических улицах запретить самокаты совсем.
— Мнение членов Общественного совета по этому вопросу разделились. Кто-то выступает за полный запрет электросамокатов на Большой Покровской и Верхневолжской набережной, кто-то предлагает ограничить их движение по времени и определённым дням. В любом случае, мы продолжим работать над этой темой вместе с представителями городской администрации. Нужно найти решение, которое устроит все стороны и, самое главное, будет безопасным для пешеходов, — сообщил по итогам заседания председатель Общественного совета при Законодательном Собрании Нижегородской области Виктор Лунин.
Первым общественным пространством Нижнего Новгорода, запретившим движение самокатов, стал парк «Швейцария». Это произошло летом прошлого года. Пешеходы отреагировали на эту новость радостью, двухколесные — негодовали и просили вернуть всё как было. Но администрация парка была непреклонна.
— Решение принято на основе тщательного анализа многочисленных жалоб, опросов парка и информационных площадок. Надеемся, что эти новости вы расцените как заботу о безопасности и комфортных условиях для прогулок и занятий, — говорилось в объявлении.
Так что вопрос об использовании самокатов в историческом центре Нижнего Новгорода пока остается открытым. Где власти решат поставить запятую во фразе «Запретить нельзя оставить», покажет время.
А КАК У НИХ?
В Москве с 15 июля ввели экспериментальную меру — скорость самокатов ограничили до 20 км/час вместо прежних 25 км/час. Пока сроком на один месяц и только в границах от ТТК до МКАД. Также в Москве есть 320 медленных зон. В них арендные самокаты автоматически замедляются до 10−15 км/час либо вовсе отказываются ехать, как, например, на Красной площади или в парке «Зарядье». В Санкт-Петербурге лимит в 20 км/час действует уже три года. Заметим, что ограничение касается только прокатных устройств, а не частных.