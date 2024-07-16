«Вот тебе веер и маши!»: Про летний сезон и причуды пассажиров откровенно рассказал таксист из Ростова

Но тот, бедный, и так бился с градусами словно боксер. Объясняю вежливо: мол, все что может. Но дама не сдавалась. Наконец, попав мы намертво застряли где-то в очередной пробке в черте города. И тут, пассажирка достает огромный деревянный веер, передает его мне и говорит: «Плачу сверху 500 рублей, если будете меня обдувать». Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Ну, а что? Даме приятно, а мне — плюсик в карму и 500 рублей в карман.