«Вот тебе веер и маши!»: Про летний сезон и причуды пассажиров откровенно рассказал таксист из Ростова

Про них говорят — короли дорог и лучшие собеседники. Пока вы комфортно направляетесь из точки «А» в точку «Б», они не только расскажут байку, но и порадуют приятным треком. Да, да — речь про таксистов.
О том, какого это работать от зари до зари, выполнять странные просьбы пассажиров, а порой подвозить вампиров откровенно рассказал один из ростовских водителей.
«ДЯДЯ НУ ЧЕГО ТЫ ЖАЛУЕШЬСЯ?!».
— Работа в летнее время в Ростове сравнима с прыжком в жерло вулкана, — делится впечатлениями таксист Виталий. — Уверен, многие скажут: «Дядя! Ну, чего жалуешься? Гоняешь целыми днями под кондиционером еще и деньги заработаешь. Это не в автобусе жариться».
Так-то оно так. Только вот за такой климат-контроль платишь из своего кармана, ведь райский обдув съедает гораздо больше бензина. Но некоторые любители экономии просто открывают окна: мол, хочешь охладиться, будь добр высунуть голову в окошко. Хотя, лично мне, здоровье дороже. К тому же, «остывший» после жары клиент гораздо щедрее.
— Помню, несколько дней назад таксовал днем. Столбики показывали запредельные 40 градусов. Самое блаженное время для заработка: прибыли плюс-минус столько же, как и во время ливня со снегопадом. Но прелесть даже не в этом.
«ДАМЕ ПРИЯТНО, А МНЕ — ПЛЮС В КАРМУ».
Помимо денег в часы пик растет количество весьма странных пассажиров. Так, села ко мне дамочка лет 50. Суровый взгляд, соломенная шляпа и внушительные и очки, как у черепахи из мультика.
Запорхнула на переднее сиденье, что скорее исключение, чем практика. А через 10 минут дороги, леди начала неистово возмущаться по поводу жары и попросила сделать кондиционер мощнее.
Но тот, бедный, и так бился с градусами словно боксер. Объясняю вежливо: мол, все что может. Но дама не сдавалась. Наконец, попав мы намертво застряли где-то в очередной пробке в черте города. И тут, пассажирка достает огромный деревянный веер, передает его мне и говорит: «Плачу сверху 500 рублей, если будете меня обдувать». Сказать, что я был в шоке, ничего не сказать. Ну, а что? Даме приятно, а мне — плюсик в карму и 500 рублей в карман.
ОБРЯД КЛЕОПАТРЫ.
— А две недели назад пришел заказ на Северный. Жара +37. Подъезжаю к дому, а из подъезда выходит мужчина: шорты и сандалии с носками. Такой вот тяжелый люкс спального района. В одной руке — пакеты, а во второй — большой синий чемодан. Оказалось: сумка-холодильник.
Только трогаемся, как дядя открывает ларец, а там — до самого верха дробленные куски льда. Ловким движением руки лед он поднес к лицу, затем — к рукам и ногам. Прямо обряд Клеопатры!
Увидев мой неоднозначный взгляд, джентльмен сказал как отрезал: «Хочешь жить — умей вертеться». Дальше ехали в тишине.
«ИЗ ПРЕИСПОДНЕЙ ВЕЗЕШЬ?».
Но не только летом удивляют пассажиры.
— Мой самый любимый период — это конец октября, разгар Хэллоуина. Каких только вурдалаков не приходилось возить! Числа 28 приходит заказ к ночному клубу. Из дверей вываливается пьяная толпа вампиров и ведьм. Если честно, даже мне стало немного не по себе: два часа ночи, полная машина нечисти, которую надо отвезти на другой конец города.
На полпути встречаем авто ДПС. Тормозят. Думаю: ну, сейчас будет весело! Открываем окошко. Гражданин в погонах здоровается и по привычке взглядом окидывает задние сиденья. От увиденного хватается за голову. Сочувственно смотрит на меня и шепчет: «Ты их из преисподней везешь?».
КОЛДУНЫ, КОШКИ И ЭЛЬФ.
— А где-то в ноябре завалилась ко мне в салон толпа разукрашенный подростков: феи, колдуны, кошки и даже эльф. Прямо целый зоопарк. Ехали обсуждали свои подростковые проблемы, цены на проезд и современную музыку.
Странность в том, что весь этот маскарад нужно было высадить где-то посередине поля. Видать там — в самом сердце бескрайних просторов — и должен был состоятся обряд жертвоприношения.
Но нет! Все оказалось куда проще: аниме-фестиваль. Так что после таких приключений совсем ничего не страшно.