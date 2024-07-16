Автобусы «Аэроэкспресс» до Шереметьево начали ходить каждые 15 минут в час пик

Кроме того, продлен режим работы экспресс-автобусов № 1195 до терминалов B и C аэропорта Шереметьево. Так, первые экспрессы теперь отправляется на полчаса раньше: в 4:55 от станции метро «Ховрино» и в 5:30 от аэропорта. Еще автобусы на 30 минут позже завершают работу: от станции метро «Ховрино» последние рейсы отправляются в 23:55, от аэропорта — в 00:30. При этом интервал отправления остался без изменений — каждые восемь минут.