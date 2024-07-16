Автобусы «Аэроэкспресс» до Шереметьево начали ходить каждые 15 минут в час пик

«Экспресс-автобусы в аэропорт Шереметьево стали курсировать чаще! Автобусы № 1195D в терминал D теперь курсируют каждые 15 минут в пиковые часы как в сторону аэропорта, так и из аэропорта. В остальное время — каждые 20 минут. Поездка занимает около 15 минут», — говорится в сообщении.
Кроме того, продлен режим работы экспресс-автобусов № 1195 до терминалов B и C аэропорта Шереметьево. Так, первые экспрессы теперь отправляется на полчаса раньше: в 4:55 от станции метро «Ховрино» и в 5:30 от аэропорта. Еще автобусы на 30 минут позже завершают работу: от станции метро «Ховрино» последние рейсы отправляются в 23:55, от аэропорта — в 00:30. При этом интервал отправления остался без изменений — каждые восемь минут.
Уточняется, что для проезда по маршрутам № 1195 и 1195D действуют одинаковые тарифы и абонементы, на линии работают современные и вместительные автобусы НЕФАЗ.
Как отмечается, актуальное расписание можно посмотреть на сайте и в мобильном приложении «Аэроэкспресс».