В Самарской области «Гаражная амнистия» набирает обороты

Напомним, что с 1 сентября 2021 года в России действует Федеральный закон от 05.05.2021 г. № 79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», так называемый «гаражная амнистия», который позволяет гражданам оформить в собственность в упрощенном порядке не только гаражи, но и землю под ними — бесплатно.

Важно отметить, что легализация построек позволит государству иметь более полные данные о застройке территории, что, в свою очередь, поможет улучшить планирование городского развития и обеспечить необходимые условия для безопасности и комфорта жителей. Кроме того, возможность легализации гаражей может способствовать улучшению инфраструктуры и общественных сервисов.