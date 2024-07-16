Из Минска в Бобруйск пустят дополнительные маршрутки — решили городские власти

Как заметил председатель городского комитета экономики Александр Евсеев, проблема могилевского направления особенно остро проявляется в выходные дни, и особенно в направлениях Минск — Бобруйск и Минск — Славгород. О такой же проблеме говорил заместитель начальника ЖКХ Могилёвского облисполкома Олег Демьянков.