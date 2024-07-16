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Из Минска в Бобруйск пустят дополнительные маршрутки — решили городские власти

В направлениях Минск-Бобруйск и Минск-Славгород введут дополнительные маршрутки. Такое решение приняли представители городских властей на встрече в Мингорисполкоме, сообщает агентство «Минск-Новости» со ссылкой на пресс-службу Мингорисполкома.

Источник: Смартпресс

На заседании обсуждались перевозки пассажиров по маршрутам из Минска в могилевском направлении и обратно. В обсуждении также участвовали представители Транспортной инспекции минского и могилёвского операторов автомобильных перевозок пассажиров.

Как заметил председатель городского комитета экономики Александр Евсеев, проблема могилевского направления особенно остро проявляется в выходные дни, и особенно в направлениях Минск — Бобруйск и Минск — Славгород. О такой же проблеме говорил заместитель начальника ЖКХ Могилёвского облисполкома Олег Демьянков.

На данный момент уже есть договоренность о том, что будет проведен конкурс на право выполнения автомобильных перевозок в этом направлении.

«Мы должны принять меры для того, чтобы обеспечить транспортом пассажиров и наладить работу перевозчиков в соответствии с законодательством,» — подытожил встречу начальник управления автомобильного транспорта Минтранса Андрей Гладкий.