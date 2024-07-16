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12 свердловских выпускников набрали 200 баллов по ЕГЭ, один — 300 баллов

В Свердловской области стали известные результаты Единого государственного экзамена.

Источник: РИА "Новости"

217 выпускников школ набрали 100 баллов. Об этом сообщает Департамент информационной политики региона.

12 выпускников смогли набрать 200 баллов, а школьница из Новоуральска — 300 баллов.

«В этом году мы видим рост количества стобалльников, — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — По сравнению с прошлым годом в регионе увеличилось число высокобалльников по профильной математике, физике, биологии и ряду других предметов, а также снизилось количество учеников, не преодолевших пороговые значения».

Ученики, получившие 100 баллов, обучаются в 34 муниципалитетах. Это, по мнению Юрия Биктуганова, говорит о том, что уровень подготовки школьников одинаков, как в отдаленных муниципалитетах, так и в Екатеринбурге.

«МК-Урал» ранее писал, что выпускница лицея № 56 Новоуральска Анна Марковская сдала каждый из трех ЕГЭ на 100 баллов.

Анна набрала максимальные баллы по русскому и английскому языкам, а также по литературе.

образование