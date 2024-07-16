12 свердловских выпускников набрали 200 баллов по ЕГЭ, один — 300 баллов

«В этом году мы видим рост количества стобалльников, — сказал министр образования и молодежной политики Свердловской области Юрий Биктуганов. — По сравнению с прошлым годом в регионе увеличилось число высокобалльников по профильной математике, физике, биологии и ряду других предметов, а также снизилось количество учеников, не преодолевших пороговые значения».