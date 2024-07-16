Огромная очередь скопилась у переправы на остров Ольхон

На переправе к острову Ольхон работают три парома. Однако они не справляются с огромным потоком туристов из-за чего возникают километровые очереди. Онлайн-камера 16 июля фиксирует, что даже посреди рабочего дня в очереди собралось огромное количество машин. Трудно представить, как будет обстоять ситуация на выходных. Работники гостиниц рассказывают, что туристы могут провести в ожидании около шести часов. Для контроля над ситуацией к переправе ранее были отправлены сотрудники ОМОН.
— В период высокой интенсивности посещений острова, росгвардейцы продолжат находиться в местах массового скопления граждан и нести круглосуточное дежурство по обе стороны переправы — на острове и на материке, — сообщают в пресс-службе управления Росгвардии.
Подобная ситуация происходит из года в год. Сибиряки обсуждают в социальных сетях, что часто даже не видно конца пробки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что паром «Ольхонские ворота» вернулся в строй после ремонта.