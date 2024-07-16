Огромная очередь скопилась у переправы на остров Ольхон

На переправе к острову Ольхон работают три парома. Однако они не справляются с огромным потоком туристов из-за чего возникают километровые очереди. Онлайн-камера 16 июля фиксирует, что даже посреди рабочего дня в очереди собралось огромное количество машин. Трудно представить, как будет обстоять ситуация на выходных. Работники гостиниц рассказывают, что туристы могут провести в ожидании около шести часов. Для контроля над ситуацией к переправе ранее были отправлены сотрудники ОМОН.