Главные новости 16 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 16 июля 2024 года.
Трампа выдвинули кандидатом в президенты США от Республиканской партии
Дональд Трамп выдвинут кандидатом в президенты США. Его поддержало большинство делегатов Республиканской партии на съезде в Милуоки, который пройдет с 15 по 18 июля.
Медведев: расстрелявших российского военнопленного нужно казнить
Украинских военных, занимающихся убийством российских военнопленных, следует казнить, написал Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале. Так он прокомментировал данные о раненом российском пленном, которого убили выстрелом в голову.
Оптовые цены на электроэнергию в России взлетели
Оптовые цены на электроэнергию в европейской части России и на Урале достигли рекорда, поднявшись выше 2000 рублей за мегаватт-час 16 июля. С начала месяца цены выросли на девять процентов.
Банки сообщили о рисках из-за реестра электронных повесток
Российские банки не знают, как выполнять новый закон, обязующий их отказывать в кредитах уклонистам от призыва. Это следует из писем Национального совета финансового рынка к председателю ЦБ Эльвире Набиуллиной и вице-премьеру Дмитрию Григоренко.
Роналду стал худшим игроком Евро-2024 по реализации моментов
Криштиану Роналду возглавил список худших игроков Евро-2024 по реализации моментов, сообщает WhoScored. В пяти матчах он отметился одной передачей и впервые не забил ни одного гола на крупном турнире, несмотря на показатель ожидаемых голов (xG) 3,5.