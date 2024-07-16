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Более миллиона писем со штрафами получили водители Иркутской области

В сравнении с прошлым годом количество писем «счастья» увеличилось на 54%

Источник: Комсомольская правда

Автовладельцы Приангарья с начала 2024 года получили более миллиона писем «счастья». Почта России за полгода доставила на 54% больше уведомлений о нарушении ПДД, чем за такой же период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в почтовой службе.

— Наибольшее количество квитанций Почта доставила в мае — 326 тысяч. С начала года автомобилистам Иркутской области от ГИБДД пришло рекордное количество электронных заказных писем — более 560 тысяч штук. Тем клиентам, которые не могут получать постановления в электронном виде, их доставляют в бумажном формате, — поделились в ведомстве.

Чтобы начать получать электронные письма, необходимо подключить услугу на сайте Госуслуг. После этого, уведомления на погашение штрафов начнут приходить в личный кабинет.

Что касается оплаты, то лучше это делать в первые 20 дней с момента постановления. Тогда на определенные штрафы ГИБДД действует скидка в 50%. Оплатить нарушение можно лично при визите почтальона или в отделении службы.