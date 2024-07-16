Более миллиона писем со штрафами получили водители Иркутской области

Автовладельцы Приангарья с начала 2024 года получили более миллиона писем «счастья». Почта России за полгода доставила на 54% больше уведомлений о нарушении ПДД, чем за такой же период прошлого года. Об этом КП-Иркутск сообщили в почтовой службе.