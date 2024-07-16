В Татарстане пять выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов

Прием заявлений на апелляции о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 16 и 17 июля. Рассмотрение апелляций по указанным учебным предметам будет проходить 19 июля. После получения нового экзаменационного результата предыдущий результат будет аннулирован.