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В Татарстане пять выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов

На повторную сдачу пришли ученики Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане пять выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

Информатику на 100 баллов пересдали выпускники гимназии № 76 в Набережных Челнах Самир Хаматдинов, казанского лицея № 177 Давид Хазиев и нижнекамского лицея-интерната № 24 Тимур Гафаров. По профильной математике улучшил свой результат Роман Алтынов из гимназии № 6, по литературе — Рената Ахметшина из школы № 9 (Казань).

Прием заявлений на апелляции о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 16 и 17 июля. Рассмотрение апелляций по указанным учебным предметам будет проходить 19 июля. После получения нового экзаменационного результата предыдущий результат будет аннулирован.

Напомним, в Казани 90 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Чаще всего школьники получали наивысшую оценку по литературе и русскому языку.

образование