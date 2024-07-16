В Татарстане пять выпускников пересдали ЕГЭ на 100 баллов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.
Информатику на 100 баллов пересдали выпускники гимназии № 76 в Набережных Челнах Самир Хаматдинов, казанского лицея № 177 Давид Хазиев и нижнекамского лицея-интерната № 24 Тимур Гафаров. По профильной математике улучшил свой результат Роман Алтынов из гимназии № 6, по литературе — Рената Ахметшина из школы № 9 (Казань).
Прием заявлений на апелляции о несогласии с выставленными баллами будет осуществляться 16 и 17 июля. Рассмотрение апелляций по указанным учебным предметам будет проходить 19 июля. После получения нового экзаменационного результата предыдущий результат будет аннулирован.
Напомним, в Казани 90 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Чаще всего школьники получали наивысшую оценку по литературе и русскому языку.