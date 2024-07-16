Проблемы с речью и потеря равновесия: южноуральцам перечислили признаки инсульта

Инсульт — это заболевание, при котором нарушается мозговое кровоснабжение, вызванное закупоркой или разрывом сосуда, обеспечивающего головной мозг. У врача есть лишь 4,5 часа, чтобы спасти жизнь пациента, поэтому не стоит откладывать вызов скорой помощи.
— Головокружение, потеря равновесия, нарушение координации движений, проблемы с речью, слабость, паралич одной стороны тела, потемнение в глазах, внезапная сильная головная боль — всё это является признаками инсульта, — предупредили специалисты.
Челябинские врачи активно применяют различные методики, позволяющие реабилитировать пациентов после инсульта. Людей заново учат привычным движениям, делают всё, чтобы человек вновь стал независимым и вернулся к полноценной жизни. Ранее корреспонденты «Пчелы» побывали в областной клинической больнице № 3 на северо-западе Челябинска и узнали, как там работают с пациентами.