Проблемы с речью и потеря равновесия: южноуральцам перечислили признаки инсульта

Челябинские врачи активно применяют различные методики, позволяющие реабилитировать пациентов после инсульта. Людей заново учат привычным движениям, делают всё, чтобы человек вновь стал независимым и вернулся к полноценной жизни. Ранее корреспонденты «Пчелы» побывали в областной клинической больнице № 3 на северо-западе Челябинска и узнали, как там работают с пациентами.