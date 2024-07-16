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Проблемы с речью и потеря равновесия: южноуральцам перечислили признаки инсульта

При резких температурных скачках, которые сопровождаются перепадами атмосферного давления, увеличивается общая заболеваемость, в том числе количество инсультов. Какие неочевидные признаки могут стать поводом обратиться к врачу, объяснили специалисты Челябинского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Инсульт — это заболевание, при котором нарушается мозговое кровоснабжение, вызванное закупоркой или разрывом сосуда, обеспечивающего головной мозг. У врача есть лишь 4,5 часа, чтобы спасти жизнь пациента, поэтому не стоит откладывать вызов скорой помощи.

— Головокружение, потеря равновесия, нарушение координации движений, проблемы с речью, слабость, паралич одной стороны тела, потемнение в глазах, внезапная сильная головная боль — всё это является признаками инсульта, — предупредили специалисты.

Челябинские врачи активно применяют различные методики, позволяющие реабилитировать пациентов после инсульта. Людей заново учат привычным движениям, делают всё, чтобы человек вновь стал независимым и вернулся к полноценной жизни. Ранее корреспонденты «Пчелы» побывали в областной клинической больнице № 3 на северо-западе Челябинска и узнали, как там работают с пациентами.

здоровье