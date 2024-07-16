Лукашенко держит на личном контроле ликвидацию последствий стихии

Ранее МЧС сообщало, что, по данным на утро вторника, из-за грозового фронта и сильного ветра в стране пострадали 594 населенных пункта в 33 районах. Самая сложная обстановка — в Гомельской области. Там ветер повалил более 800 деревьев и повредил высоковольтные линии электропередачи.