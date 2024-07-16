Лукашенко держит на личном контроле ликвидацию последствий стихии

«Президент Беларуси Александр Лукашенко держит на личном контроле ход восстановительных работ по ликвидации последствий стихии, которая коснулась ряда регионов страны».
Лукашенко докладывали о ситуации вице-премьер Анатолий Сивак, а также губернаторы Могилевской, Минской и Гомельской областей.
Ранее МЧС сообщало, что, по данным на утро вторника, из-за грозового фронта и сильного ветра в стране пострадали 594 населенных пункта в 33 районах. Самая сложная обстановка — в Гомельской области. Там ветер повалил более 800 деревьев и повредил высоковольтные линии электропередачи.
В этом регионе областная подсистема гражданской обороны работает в режиме чрезвычайной ситуации, на базе Мозырского подразделения МЧС воздан ситуационный штаб области.
Спасатели доставляют воду населению: как питьевую, так и техническую. Задействованы генераторы МЧС для обеспечения электроэнергией критически важных объектов.
По информации Гомельского облисполкома, восстановительные работы на промышленных, сельскохозяйственных и социальных объектах ведут более 30 строительных бригад. Некоторые местные жители помогают как волонтеры доставлять воду и топливо.
Также ранее Минэнерго сообщало, что в минувшую ночь в Гомельской области электроснабжение было восстановлено в 51 населенном пункте.
«Напряжение подано в райцентры Калинковичи, Наровля, Ельск. Электроэнергия начала поступать на Мозырскую ТЭЦ. Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения Мозыря. На данный момент работы по устранению технологических нарушений проводятся в 604 населенных пунктах региона», — отметили в ведомстве.
Поручения
Лукашенко дал поручения по оперативному устранению последствий стихии. Этим должны заняться руководители ряда министерств и ведомств, а также первый вице-премьер Николай Снопков, вице-премьеры Анатолий Сивак и Петр Пархомчик.
«Они в постоянном режиме были на связи с главой государства с докладами о ходе работ на местах, выполнении поручений».
Сиваку, в частности, поручено до утра 16 июля обеспечить разбор образовавшихся завалов. Также нужно восстановить работу всей инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения.
Что сделано
Были максимально задействованы бригады энергетиков, работники лесхозов. Утром 16 июля Сивак доложил президенту о завершении основных работ.
«Выполнена задача по запуску генерации (Мозырской ТЭЦ) и высоковольтных линий, снабжающих районы. В настоящее время идет работа по подключению производственных и жилых объектов».
Лукашенко также решил, что весь поврежденный лес будет передан в распоряжение губернаторов.
«Президент особо подчеркнул героическую работу тех, кто устранял последствия стихии, в том числе энергетиков, специалистов лесного хозяйства, и просил передать благодарность всем, кто принимал в участие в тяжелейшей работе по устранению последствий стихии», — резюмирует «Пул первого».