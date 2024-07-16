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Новая дорога сократит время в пути между Москвой и Петербургом на час

ТВЕРЬ, 16 июля. /ТАСС/. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится на час благодаря открытию обхода Твери на трассе М-11. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на открытии нового участка дороги.

Источник: РИА "Новости"

«Мы с коллегой разговаривали: у меня где-то в справках было, что на 30 минут дорога будет быстрее между Москвой и Петербургом, но вот он говорит, что на час, где-то на 50 минут — а это уже заметно», — указал глава государства.

Путин подчеркнул, что с открытием обхода будет обеспечено «непрерывное, бесшовное, бессветофорное скоростное движение между Москвой и Петербургом», а также сократится время в пути из северо-западной части страны до Казани, Самары, Екатеринбурга, Тюмени, а также появятся более удобные маршруты в рамках международного коридора Север — Юг.

«А значит, поездки между крупными экономическими, культурными, историческими центрами нашей страны станут быстрее», — указал глава государства.

По его словам, также сегодня в строй вводится дорожный обход Тольятти длиной в 100 км. «Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС. В целом поможет раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что в ходе создания дорог были возведены сложные технические сооружения, в том числе через Волгу проложили два моста — один свыше 700 метров, а второй, возле Тольятти, — более 3 700 метров. «Он вошел в десятку самых протяженных инженерных сооружений России», — подчеркнул глава государства.

О дальнейших планах

Путин рассказал, что открытие дорог — часть исполнения планов и международных договоренностей по развитию инфраструктуры РФ, в том числе по обустройству российского участка маршрута Европа — Западный Китай от Санкт-Петербурга до Оренбурга и КПП «Сарагачин» с выходом на Казахстан и далее — на Китай. Президент поделился, что в числе других комплексных задач — развитие транспортных коридоров «Россия» и Север — Юг.

«И главное, создание современной дорожной сети по всей стране, во всех регионах, в городах и поселках, в сельской местности», — подытожил он.

Путин Владимир