Желто-зеленая вода может пойти из кранов в Советском и Нижегородском районах

Желто-зеленая вода может пойти из кранов в Советском и Нижегородском районов. Об этом предупреждает АО «Теплоэнерго».
С 15 по 22 июля проходит проверка тепловых сетей от Нагорной теплоцентрали в Нижегородском и Советском районах Нижнего Новгорода. Для этого используют органический краситель — Уранин А.
Если из крана пойдет вода яркого неестественного цвета — это признак нарушенной герметичности или технологических нарушений в работе внутридомовых систем горячего водоснабжения. Об этом горожан просят сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8−831−277−91−31, либо с помощью опции «Сообщить о неполадке» на сайте компании.
Краситель безопасен для человека и окружающей среды, но может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается. Пользоваться такой водой для бытовых нужд специалисты не советуют.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородцы смогут узнать о предстоящих отключениях воды через приложение.