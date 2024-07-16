Желто-зеленая вода может пойти из кранов в Советском и Нижегородском районах

Если из крана пойдет вода яркого неестественного цвета — это признак нарушенной герметичности или технологических нарушений в работе внутридомовых систем горячего водоснабжения. Об этом горожан просят сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8−831−277−91−31, либо с помощью опции «Сообщить о неполадке» на сайте компании.