Новосибирские ученые установили, что пещерные львы не жили в пещерах

Еще один интересный результат связан с тем, что многие кости пещерного льва найдены рядом с палеолитическими стоянками. «Мы не можем однозначно сказать, что люди убивали львов и питались ими, — объясняет Маликов. — На костях нет следов человеческой деятельности, но они попали на стоянки, значит, люди относились ко льву с интересом, возможно, он был символическим животным. Кости гиен на стоянках отсутствуют, возможно, они были табуированы или не интересовали людей».