В Красноярском крае планируют вакцинировать 60% населения

Осенью в регионе пройдет вакцинация против гриппа. Поставка вакцин ожидается к сентябрю. Специалисты рассчитывают привить 60% населения, в частности, 75% населения, которые находятся в группе риска, работая в контакте с животными, сообщает Роспотребнадзор края. В ведомстве отмечают, что в прошлом году были привиты более 50% жителей региона — 1 364 309 человек, из них 352 006 детей.