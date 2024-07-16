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В Красноярском крае планируют вакцинировать 60% населения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Опубликовано постановление Главного государственного санитарного врача РФ.

Источник: НИА Красноярск

Осенью в регионе пройдет вакцинация против гриппа. Поставка вакцин ожидается к сентябрю. Специалисты рассчитывают привить 60% населения, в частности, 75% населения, которые находятся в группе риска, работая в контакте с животными, сообщает Роспотребнадзор края. В ведомстве отмечают, что в прошлом году были привиты более 50% жителей региона — 1 364 309 человек, из них 352 006 детей.

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