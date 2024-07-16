Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрестка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.