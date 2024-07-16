Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти

На открытие Северного обхода Твери президент приехал сам за рулем Lada Aura черного цвета, сообщил корреспондент РИА Новости.
«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал глава государства.
Также президент выразил уверенность, что компания «Автодор», специалисты которой активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, справится с работой в новых регионах.
Открывая движение по обходу Тольятти, президент заявил, что он поможет полнее раскрыть потенциал Поволжья.
«Также сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья», — сказал Путин.
Северный обход Твери
Общая протяженность Северного обхода Твери — 62,4 километра. На участке четыре полосы движения и четыре транспортные развязки, шесть мостов, 22 путепровода и две площадки отдыха.
Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрестка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.
Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено скоростное движение по направлению Север — Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 километра) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».
Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери — мост через Волгу. Он стоит на десяти опорах, длина сооружения — 738 метров, а ширина — чуть более 24 метров.
Разрешенная скорость движения по участку в обход Твери — 130 км/ч. С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30 минут.