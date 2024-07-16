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Путин дал старт движению по новым дорогам в обход Твери и Тольятти

ТВЕРЬ, 16 июл — РИА Новости. Владимир Путин дал старт движению по участку Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева», а также по видеосвязи запустил обход Тольятти в Самарской области.

На открытие Северного обхода Твери президент приехал сам за рулем Lada Aura черного цвета, сообщил корреспондент РИА Новости.

«Сегодня в Самарской области, вот здесь, в Тверской, мы открываем новые участки важнейших дорог России. Тем самым делаем еще один шаг в укреплении транспортной, экономической связанности регионов, в развитии эффективной логистики и безопасной дорожной сети», — сказал глава государства.

Путин назвал надежные дороги одним из ключевых условий роста всей российской экономики, так как «они позволяют инвестировать в привлекательность регионов по всем другим направлениям, улучшают качество жизни людей, дают мощный импульс развитию» населенных пунктов, способствуют росту внутреннего туризма.

Также президент выразил уверенность, что компания «Автодор», специалисты которой активно включились в восстановление транспортной инфраструктуры Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, справится с работой в новых регионах.

Открывая движение по обходу Тольятти, президент заявил, что он поможет полнее раскрыть потенциал Поволжья.

«Также сегодня мы вводим в строй 100-километровый дорожный обход города Тольятти. Эта трасса сделает автомобильное движение в регионе более комфортным и безопасным, разгрузит от транспортных заторов дорогу на плотине Жигулевской ГЭС, в целом поможет вполне раскрыть экспортный, логистический, промышленный, туристический потенциал Поволжья», — сказал Путин.

Северный обход Твери

Общая протяженность Северного обхода Твери — 62,4 километра. На участке четыре полосы движения и четыре транспортные развязки, шесть мостов, 22 путепровода и две площадки отдыха.

Новый участок стал последним элементом для запуска скоростного движения от Санкт-Петербурга до Казани. Это 1520 километров по скоростным дорогам, без единого светофора и перекрестка. С продлением трассы М-12 до Екатеринбурга в конце 2024 года бесшовным скоростным движением будут связаны уже порядка 2,4 тысячи километров.

Кроме того, с открытием обхода Твери будет обеспечено скоростное движение по направлению Север — Юг от Санкт-Петербурга до Краснодара (2120 километра) и Азово-Черноморского побережья через Центральную кольцевую автомобильную дорогу, далее по автодороге М-4 «Дон».

Самое масштабное искусственное сооружение не только второго этапа, но и всего обхода Твери — мост через Волгу. Он стоит на десяти опорах, длина сооружения — 738 метров, а ширина — чуть более 24 метров.

Разрешенная скорость движения по участку в обход Твери — 130 км/ч. С завершением строительства обхода Твери на М-11 время в пути от Санкт-Петербурга до Москвы сократится на 30 минут.

Путин Владимир