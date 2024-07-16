В Иркутской области за полгода произвели 512 млн яиц

За полгода в Иркутской области произвели около 512 млн яиц. Это на 14 млн больше, чем за этот же период прошлого года. Данный промысел процветает и уже пять лет находится на высоком уровне. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— По данным Иркутскстата, производство куриных яиц в отчетном периоде увеличилось почти на 3%. Самый большой результат показали сельскохозяйственные организации Приангарья. На них пришлось порядка 468 млн яиц, — отметил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.
У фермеров дела обстоят тоже довольно хорошо. За последние полгода им удалось получить около 37 тысяч яиц, а это на 2,8% выше в сравнении с первым полугодием 2023-го.
В год у нас появляется около одного миллиарда яиц. По этому показателю Иркутская находится на 18-м месте в стране и на третьем в Сибири. Продуктом регион обеспечивает себя на 150%.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с помощью фотоловушек ловят нарушителей в лесах Иркутской области.