Участники СВО прошли курс реабилитации по Губернаторскому сертификату в НСО

Замгубернатора подчеркнул, что профильные органы исполнительной власти должны максимально внимательно, адресно относиться ко всем вопросам реализации Губернаторского реабилитационного сертификата по своим направлениям, в первую очередь — активнее информировать потенциальных получателей мер поддержки о возможностях реабилитационного сертификата, в частности, о возможности продления его реализации до двух лет. Кроме того, Сергей Нелюбов акцентировал внимание на том, что особенная поддержка требуется детям из семей участников СВО — для них должны быть решены вопросы бесплатного питания, подготовки к школе, медицинской, психологической помощи и другие. Эти вопросы — на особом контроле Правительства Новосибирской области.



Как доложила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Екатерина Москалева, 186 участников СВО завершили курс социально-медицинской реабилитации, в том числе 2 участника СВО с сопровождением (107 граждан в 2023 году и 79 граждан в 2024 году). Также в числе востребованных видов помощи остаются содействие в оказании медицинской помощи, в установлении инвалидности, информирование о мерах социальной поддержки, физкультурно-оздоровительные мероприятия, дополнительное обучение и другие виды помощи.



Возможностью профессионального обучения и переквалификацией воспользовались 3 участника СВО — они завершили обучение и трудоустроены по полученным профессиям, остальные желающие обучаться также приступят к обучению в дальнейшем. Трудоустроено 13 граждан уже трудоустроены, 9 граждан открыли собственное дело — кузнечную мастерскую, предоставление прочих персональных услуг, деятельность в области геодезии и картографии, пассажирских перевозок, интернет-торговля, производство мясных полуфабрикатов.



Напомним, филиал фонда «Защитники Отечества» открыт в Новосибирской области во исполнение Указа Президента России. В регионе реализуется Губернаторский проект по комплексной реабилитации участников СВО, с подробной информацией об условиях получения Губернаторского реабилитационного сертификата можно ознакомиться на сайте регионального министерства труда и социального развития или обратиться в фонд «Защитники Отечества». Форма для подачи заявления на получение реабилитационного сертификата представлена на сайте МФЦ.