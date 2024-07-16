Новые бело-лунные светофоры появятся в Воронеже

В середине июня на двух воронежских перекрестках появилась вафельная дорожная разметка. Она нужна для снижения количества пробок в городе: выезжать на нее запрещено, если за перекрестком образовался затор. Проще говоря, на этой дорожной разметке нельзя находиться дольше пяти секунд. Контролируют нарушителей ПДД на перекрестках с такой разметкой камеры фото- и видеофиксации.