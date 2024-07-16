Новые бело-лунные светофоры появятся в Воронеже

Об этом журналистам портала 36on сообщили в городской администрации.
«В городе дополнительно появляются бело-лунные секции светофоров для повышения безопасности дорожного движения», — сообщили в мэрии журналистам портала 36on.
Уточняется, что благодаря этим светофорам увеличится пропускная способность некоторых перекрестков. При этом о каких конкретно участках идет речь, а также сколько в итоге таких светофоров будет установлено и на каких улицах — не сообщается.
Напомним, бело-лунные светофоры сигнализируют автомобилистам, что на пешеходном переходе, в направлении которого они поворачивают, горит зеленый свет, а пешеходов при повороте нужно пропустить.
В середине июня на двух воронежских перекрестках появилась вафельная дорожная разметка. Она нужна для снижения количества пробок в городе: выезжать на нее запрещено, если за перекрестком образовался затор. Проще говоря, на этой дорожной разметке нельзя находиться дольше пяти секунд. Контролируют нарушителей ПДД на перекрестках с такой разметкой камеры фото- и видеофиксации.