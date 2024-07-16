По Волге с ветерком: расписание речной переправы в Самаре на лето 2024 года

В этом году лето балует жителей Самары жаркими днями, которые не хочется проводить в душных городских стенах. Отдых на природе — лучший выход в такой ситуации. Для этого лучше всего подходят турбазы за Волгой. Добраться туда можно при помощи переправ на речном вокзале, Ульяновском спуске, пристани на ул. Осипенко, паромной переправе на ул. Лейтенанта Шмидта, поляны им. Фрунзе и с Красной Глинки. Рассказываем, как работают переправы в Самаре и сколько стоят билеты в 2024 году.