По Волге с ветерком: расписание речной переправы в Самаре на лето 2024 года

В этом году лето балует жителей Самары жаркими днями, которые не хочется проводить в душных городских стенах. Отдых на природе — лучший выход в такой ситуации. Для этого лучше всего подходят турбазы за Волгой. Добраться туда можно при помощи переправ на речном вокзале, Ульяновском спуске, пристани на ул. Осипенко, паромной переправе на ул. Лейтенанта Шмидта, поляны им. Фрунзе и с Красной Глинки. Рассказываем, как работают переправы в Самаре и сколько стоят билеты в 2024 году.
Переправа Самара (речной вокзал) — Гаврилова поляна: расписание рейсов, стоимость билетов, остановки
С речного вокзала суда отправляются ежедневно в 7.45, 15.00, 19.00. С ул. Осипенко — в 8.10, 15.25, 19.55. С поляны им. Фрунзе — 8.55, 16.10, 20.40. С пляжа им. Фрунзе можно уехать в 9.10, 16.25, 20.55, из Подгор — в 9.45, 17.00, 21.30. Обратно с Гавриловой поляны — в 5.30, 10.05, 17.20. Из Подгор — 5.55, 10.25, 17.40, с пляжа им. Фрунзе — 6.05, 10.50, 18.05, с поляны им. Фрунзе — 6.30, 11.05, 18.20, с ул. Осипенко — 7.05, 11.40, 18.55. Стоимость билетов до Гавриловой поляны — 124 рубля (взрослый) и 62 рубля (детский).
Переправа Самара — Рождествено (Проран): расписание рейсов, стоимость билетов
Суда из Самары в Рождествено также ходят ежедневно. Добраться туда с речного вокзала можно в 6.00, 7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 21.00. С заходом на Проран — в 8.00, 9.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.00, 20.00. Отправление из Рождествено в Самару — в 6.00, 8.00, 10.00, 14.00, 16.00, 21.00. С заходом на Проран — в 7.00, 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00. Взрослый билет обойдется в 100 рублей, детский — в 50 рублей.
Переправа Самара — Средний пляж — Нижний пляж — Шелехметь — Винновка: расписание рейсов, стоимость билетов
Отправление вниз по Волге из Самары ежедневно в 8.15, 13.00, 16.00. В субботу и воскресенье есть дополнительный рейс в 11.30, с понедельника по пятницу — в 19.00, в воскресенье — в 20.00.
Со Среднего пляжа суда отправляются ежедневно в 8.30, 13.15, 16.15. Есть дополнительные рейсы по субботам и воскресеньям (11.45), с понедельника по пятницу (19.15), в воскресенье (20.15).
Отправление с Нижнего пляжа ежедневно в 8.45, 13.30, 16.30. Дополнительные рейсы по субботам и воскресеньям в 11.55, с понедельника по пятницу в 19.30, в воскресенье — 20.30.
Из Шелехмети можно уехать ежедневно в 9.20, 14.05, 17.05. С понедельника по пятницу есть дополнительный рейс в 20.10, в воскресенье — в 21.10. Переправа из Винновки работает с понедельника по пятницу в 21.10, в воскресенье — в 22.10.
Расписание движения вверх по реке следующее. Из Винновки можно уехать ежедневно в 5.15. Отправление из Шелехмети каждый день в 6.15, 9.30, 14.15, 17.15. С Нижнего пляжа — 7.00, 10.15, 15.00, 18.00 ежедневно. Дополнительные рейсы — в выходные в 12.00. Со Среднего пляжа ежедневные отправления в 7.15, 10.30, 15.15, 18.15. Дополнительный рейс в выходные дни — в 12.15.
Билет до Винновки будет стоить 118 рублей (взрослый) и 59 рублей (детский).
Переправа Самара — Зольное: расписание рейсов, стоимость билетов
Ежедневное отправление из Самары в 8.30, 18.30. С поляны им. Фрунзе — 9.30, 19.30, из Ширяево — в 11.05, 21.05, из поселка Богатырь — 11.25, 21.25, из Солнечной поляны — 11.45, 21.45. Обратно из Зольного — 5.00, 14.00, из Солнечной поляны — в 5.30, 14.30, из поселка Богатырь — в 5.50, 14.50, из Ширяево — в 6.10, 15.10, с поляны им. Фрунзе — 7.25, 16.25. Рейсы отправляются каждый день. Стоимость билетов — 174 рубля (взрослый) и 87 рублей (детский).