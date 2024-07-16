Дополнительные дни запрета продажи алкоголя хотят установить в Хабаровском крае

«Мы говорим о сохранении здоровья населения, чтобы оно было активное, работоспособное. По итогам прошедших в Думе совещаний наш комитет готовит предложения в Государственную Думу по закрытой торговле алкоголя — с закрытыми витринами или отдельными павильонами, в том числе в магазинах в жилых домах. Также нужно подумать о рекламе, названиях заведений, которые излишне привлекают внимание. Нам нужна профессиональная концепция и дополнительные меры», — высказала своё мнение председатель комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова.