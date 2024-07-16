Дополнительные дни запрета продажи алкоголя хотят установить в Хабаровском крае

Прокурор Хабаровского края Николай Рябов обратился в адрес региональных депутатов с предложением рассмотреть вопрос об установлении дополнительных дней запрета продажи алкоголя. Руководитель надзорного органа отмечает, что в других субъектах страны закреплен более расширенный перечень таких дней: например, продажа алкоголя производится в День российского студенчества, Всероссийский день трезвости, День Победы, Всемирный день здоровья, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Законодательной думы Хабаровского края.
Для обсуждения вопроса пригласили представителей министерств промышленности и торговли, экономического развития, комитета по внутренней политике, прокуратуры, бизнес сообщества, депутатов.
Заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Тенетко сказал, что введение дополнительных дней запрета по продаже алкогольной продукции в ведомстве считают избыточным. С ним согласились представители министерства экономического развития, уполномоченный по защите прав предпринимателей и бизнесмены.
«Сейчас в работе по данному вопросу прорабатывается две инициативы. На законодательном уровне вводится ограничение времени продажи алкоголя в объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах с 23 до 10 часов. Также врио губернатора дал получение муниципальным образованиям края пересмотреть установленные границы прилегающих территорий к детским образовательным учреждениям, где нельзя продавать алкоголь. По нашим данным, на сегодняшний день в восьми муниципалитетов до конца года планируют данную работу», — прокомментировал Дмитрий Тенетко.
Предприниматели отметили, что запреты не поспособствуют снижению употребление алкоголя, а лишь приведут к развитию теневого алкогольного бизнеса.
«Мы говорим о сохранении здоровья населения, чтобы оно было активное, работоспособное. По итогам прошедших в Думе совещаний наш комитет готовит предложения в Государственную Думу по закрытой торговле алкоголя — с закрытыми витринами или отдельными павильонами, в том числе в магазинах в жилых домах. Также нужно подумать о рекламе, названиях заведений, которые излишне привлекают внимание. Нам нужна профессиональная концепция и дополнительные меры», — высказала своё мнение председатель комитета по вопросам социальной политики Ольга Ушакова.
Участники совещания сошлись на необходимости применения комплексного подхода по снижению употребления алкоголя в обществе и популяризации здорового образа жизни.