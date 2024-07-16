Движение общественного транспорта на Мещерском озере изменится на неделю

Также троллейбус № 10 будет курсировать по измененному маршруту с 20 июля до конца ноября. Это связано с реконструкцией тяговой подстанции на улице Мурашкинской. Составы пустят от остановки «Авторынок Московский» до остановки «Улица Должанская» по Московскому шоссе и улице Мурашкинской в обоих направлениях.