Движение общественного транспорта на Мещерском озере изменится на неделю

Движение общественного транспорта частично ограничат на Мещерском озере до 20 июля. Об этом рассказала старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алёна Чернышова.
Ограничение коснется участка улицы Есенина от дома № 4Б до дома № 1 по Мещерскому бульвару. Там будут прокладывать канализацию с 17 по 21 июля.
На время работ на участке изменится движение общественного транспорта:
троллейбус № 10 пустят от остановки «Авторынок Московский» до остановки «Улица Должанская» по Московскому шоссе и улице Мурашкинской в обоих направлениях; от остановки «Тоннель Московского вокзала» до остановки «Мещерское озеро» — по улицам Мурашкинской, Бетанкура, Мещерскому бульвару и улице Пролетарской;
автобус Т-49 будет ходить по улице Бетанкура и Мещерскому бульвару в обоих направлениях.
Также троллейбус № 10 будет курсировать по измененному маршруту с 20 июля до конца ноября. Это связано с реконструкцией тяговой подстанции на улице Мурашкинской. Составы пустят от остановки «Авторынок Московский» до остановки «Улица Должанская» по Московскому шоссе и улице Мурашкинской в обоих направлениях.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что два электробуса планируют запустить в Новинки.