Обход Тольятти с мостом через Волгу официально открыт

Всех причастных к строительству приветствовал Президент России Владимир Путин. Он сегодня проехал за рулем Лада Аура по новому, последнему участку трассы М-11 «Нева» в Тверской области и по видеосвязи поблагодарил строителей обхода Тольятти за результат, а автомобилистам пожелал доброго пути.
Ввиду ограниченных возможностей по размещению на объекте гостей, участие в мероприятии принял узкий круг руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей делового сообщества и средств массовой информации. После завершения церемонии трасса будет открыта для всех, плата за проезд, предположительно до окончания ремонтных работ на Жигулевской ГЭС, как и обещал врио губернатора, взыматься не будет.
Скоростную автодорогу длиной 99,7 км, включающую 39 мостов и путепроводов, в том числе мостовой переход через Волгу, построили за 3,5 года. Предполагается, что четырёхполосная магистраль с разрешённой скоростью движения до 110 км/ч обеспечит кратчайший путь из регионов в столицу и обратно, разгрузит переправу через Волгу по Жигулёвской ГЭС и уведёт поток грузового транспорта с улиц Тольятти.
Длина моста через Волгу составляет 3,7 км, он входит в десятку самых протяжённых автомобильных мостов России. Общая стоимость проекта изначально составляла 140 млрд руб. Однако в ноябре 2023 года стало известно о том, что она увеличилась более чем на 20 млрд руб. При строительстве моста были выявлены злоупотребления, после чего было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством областного минтранса (ст. 286 УК РФ). Кроме того, в июне 2023 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «ИнфраКап» Олесе Гладковой, подрядчику регионального министерства транспорта. Компания Олеси Гладковой, как установило следствие, внесла фиктивные данные в исследование транспортных потоков, которое легло в основу решения о строительстве Климовского моста. Она приговорена к трем годам лишения свободы.