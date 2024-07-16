Обход Тольятти с мостом через Волгу официально открыт

Длина моста через Волгу составляет 3,7 км, он входит в десятку самых протяжённых автомобильных мостов России. Общая стоимость проекта изначально составляла 140 млрд руб. Однако в ноябре 2023 года стало известно о том, что она увеличилась более чем на 20 млрд руб. При строительстве моста были выявлены злоупотребления, после чего было заведено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий руководством областного минтранса (ст. 286 УК РФ). Кроме того, в июне 2023 года Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор генеральному директору ООО «ИнфраКап» Олесе Гладковой, подрядчику регионального министерства транспорта. Компания Олеси Гладковой, как установило следствие, внесла фиктивные данные в исследование транспортных потоков, которое легло в основу решения о строительстве Климовского моста. Она приговорена к трем годам лишения свободы.