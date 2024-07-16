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Выпускнику школы в Севастополе грозит штраф за дискредитацию армии России

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл — РИА Новости Крым. В Севастополе полицейские привлекли к административной ответственности выпускника одной из школ города за дискредитацию Вооруженных сил России. Об этом сообщает региональное управление МВД.

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 19-летний молодой человек оставлял комментарии с оскорбительными высказываниями в социальных сетях.

«В процессе мониторинга социальных сетей обнаружены комментарии пользователя, который оскорбительно высказывался в отношении военнослужащих ВС РФ и участников специальной военной операции, использующих патриотическую символику», — уточняется в сообщении.

Нарушитель сознался в содеянном. В отношении молодого человека составлен административный протокол.

Ему грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Материалы направят в Нахимовский районный суд для рассмотрения по существу.

штрафы