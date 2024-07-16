Циклон с запада приближается к Петербургу и несет изменение погоды

Лето 2024 года в Петербурге жарче нормы, а июль грозит стать еще и влажнее. Ближайшие дни погоду в городе будет определять антициклон, но за ним уже идет циклон с переменами.
«Атмосферное давление продолжает повышаться, антициклон уже почти сформировался, так что ближайшие два дня будут сухими и даже жаркими», — рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов 16 июля.
Во вторник, 16 июля, столбик термометра в Петербурге перевалит за +25 градусов, а в среду будет и того жарче — под +30 градусов. Однако с запада к городу уже приближается циклон. Первые дождики дойдут до Петербурга вечером 17 июля, а сам атмосферный фронт — в ночь на 18 июля. После этого характер погоды изменится, будет много дождей, но останется относительно тепло.
Лето перевалило за середину, и синоптик подвел итоги его первой половины. Сезон не принес изнуряющей жары, как в центральном районе, но все равно оказался очень теплым: в июне средняя температура воздуха превысила норму на 2,7 градуса, в первой половине июля — на 0,9 градуса. И это притом, что за последние 30 лет норма повысилась почти на 2 градуса.
При этом достаточно было и осадков. В июне, хоть на центральной метеостанции и выпало всего 72% от нормы, отмечалось много отдельных ливней по территории города, и они не всегда попадали на центр. А в июле осадки уже почти добрались до 100%, притом что впереди еще много дождей. С прошлым годом, когда была засуха, вообще не сравнить.
По солнечному свету в этом году Петербург тоже не обделен. В июне солнце светило над городом все 30 дней, а солнечных часов было 326. Хоть это и меньше, чем в прошлом и 2021 годах. В июле петербуржцы тоже видели светило каждый день, но его уже часто закрывали облака. 118 солнечных часов за 15 дней — почти вдвое меньше, чем в самых жарких и солнечных июлях 2010 и 2021 годов.