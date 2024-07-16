Циклон с запада приближается к Петербургу и несет изменение погоды

По солнечному свету в этом году Петербург тоже не обделен. В июне солнце светило над городом все 30 дней, а солнечных часов было 326. Хоть это и меньше, чем в прошлом и 2021 годах. В июле петербуржцы тоже видели светило каждый день, но его уже часто закрывали облака. 118 солнечных часов за 15 дней — почти вдвое меньше, чем в самых жарких и солнечных июлях 2010 и 2021 годов.